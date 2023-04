Das Zittern geht weiter für den TV Oyten – 21:23

Von: Kai Caspers

Überzeugte bei der 21:23-Niederlage in Oldenburg: Oytens Spielmacher Maximilian Sell. © Hägermann

Die Situation bleibt unverändert. Trotz der 21:23 (9:13)-Niederlage beim TvdH Oldenburg beträgt das Polster des Handball-Oberligisten TV Oyten weiterhin vier Punkte auf den ersten Abstiegsplatz.

Oyten – Für Marc Winter allerdings nur ein kleiner Trost. „Mit einem Sieg hätten wir die Tür zum Klassenerhalt ganz weit aufgestoßen. Aber leider haben wir wieder einmal den Start total verpennt“, bezeichnete Oytens Trainer insbesondere die ersten 15 Minuten als Katastrophe. Zwar wurde in der Deckung vernünftig gearbeitet, doch im Abschluss reihte sich Fehlwurf an Fehlwurf. Bezeichnenderweise erzielte Noah Dreyer in der 16. Minute auch erst den zweiten Treffer für den TVO – 2:5. Erst nach dem 4:10 (20.) kamen die Gäste etwas besser ins Spiel und verkürzten zur Pause auf 9:13.

TVO leistet sich zu viele Fehlwürfe

In der zweiten Hälfte knüpften die Oytener an ihre gute Leistung in der Deckung an und auch Julius Timm erwies sich fortan als sicherer Rückhalt. Im Angriff wusste Maximilian Sell seine Nebenleute gut in Szene zu setzen, sodass beim 16:16 (48.) durch den fünffachen Torschützen Leonard Fischer der Ausgleich geschafft war. Doch der TvdH konterte mit einem 3:0-Lauf zum 19:16. „In dieser Phase hat es einige komische Entscheidungen gegen uns gegeben. Zudem haben wir uns von der Härte der Oldenburger etwas den Schneid abkaufen lassen. Aber wir haben auch noch eine sehr junge Mannschaft“, so Winter. Vier Minuten vor dem Ende war trotzdem beim 19:20 noch alles drin, ehe der TvdH mit dem 23:19 (58.) die letzten Zweifel beseitigte.

TV Oyten: Timm, Lüdersen, van den Berg - Blau (4), M. Hencken, R. Hencken (2/2), Dreyer (4), Brüns, Zitnikov (1), Fischer (5), Precht (1), Lübbers (2), Sell (2). kc