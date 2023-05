Das Zittern beginnt: Fußballteams aus dem Kreis Verden drohen Punktabzüge

+ © kc Sehen keinen anderen Ausweg als Punktabzüge für fehlende Schiedsrichter: Daniel Ballin (l.) und Bilel Bourkhis. © kc

Das Damoklesschwert schwebt über einigen Vereinen im Kreis Verden. Denn schon jetzt ist klar, dass Mannschaften aufgrund fehlender Schiedsrichter mit Punktabzügen in die neue Saison starten müssen.

Verden – Wenn die Fußballer in ihren jeweiligen Ligen auf die Zielgerade einbiegen, beginnt in vielen Fällen oftmals das große Rechnen. Denn sowohl im Kampf um den Klassenerhalt als auch im Meisterrennen könnte am Saisonende lediglich ein mickriger Punkt den Unterschied ausmachen. Daher wäre es doppelt bitter, wenn dieser nicht auf sportliche Weise fehlen würde. Aber genau das droht künftig einigen Vereinen aus dem Kreis Verden. Wie Kurt Thies, Vorsitzender des NFV Kreis Verden, im Gespräch mit dieser Zeitung bestätigte, wird es in der kommenden Saison 23/24 Punktabzüge für fehlende Schiedsrichter geben.

Vereine wurden schon vor vier Jahren informiert

Diese Nachricht dürfte bei einigen Vereinen die Alarmglocken schrillen lassen. Unvorbereitet trifft es sie jedoch nicht. „Wir haben das Thema bereits vor vier Jahren in die Vereine getragen und explizit darauf hingewiesen, dass wir bezüglich der benötigten Schiedsrichter für die Sicherstellung des Spielbetriebs extrem rückläufige Zahlen haben“, klärt Kreisschiedsrichterlehrwart (KSL) Daniel Ballin auf. Die Gründe für den Rückgang – sie sind für ihn unterschiedlicher Natur. „Natürlich spielt bei den Jüngeren oftmals die Ausbildung eine große Rolle. Denn viele verschlägt es nach der Schule für ein Studium an einen anderen Ort. Auch die Corona-Pandemie hat ihren Teil zur aktuellen Situation beigetragen. Hinzu kommt, dass die Pöbeleien zuletzt doch stark zugenommen haben. Und das ist nicht jedermanns Sache. Daher haben wir in den letzten beiden Jahren die Hälfte der neu ausgebildeten Schiedsrichter schon wieder verloren“, sagt Ballin.

Aus diesem Grund haben wir mögliche Sanktionen thematisiert. Dabei ist uns relativ schnell klar geworden, dass Geldstrafen völlig wirkungslos sind. Die werden einfach hingenommen.

Eine Situation, die für alle Beteiligten alles andere als optimal ist. „Zu Beginn der Saison war es sehr kritisch, sodass wir die Spiele in der 2. und 3. Kreisklasse nicht mehr mit Schiedsrichtern besetzen konnten“, hätte sich Kreisschiedsrichterobmann (KSO) Bilel Bourkhis gerne ein anderes Szenario gewünscht. Zumal die Vereine diese Spiele nun in Eigenverantwortung leiten müssen und der Ärger somit oftmals vorprogrammiert ist. „Aus diesem Grund haben wir mögliche Sanktionen thematisiert. Dabei ist uns relativ schnell klar geworden, dass Geldstrafen völlig wirkungslos sind. Die werden einfach hingenommen“, verdeutlicht Ballin. „Aus diesem Grund greifen wir jetzt zu unpopulären Maßnahmen und werden die Vereine mit Punktabzügen für jeden fehlenden anerkannten Schiedsrichter pro gemeldeter Mannschaft bestrafen. Um für einen geregelten Spielbetrieb sorgen zu können, bleibt uns leider keine andere Wahl.“

Die Regularien für die Vereine In der Ausschreibung heißt es:

5.23 Schiedsrichtermeldung/-anerkennung: Für jede gemeldete Mannschaft hat der Verein eine entsprechende Zahl von Schiedsrichtern zu melden, die den Voraussetzungen der Schiedsrichterordnung entsprechen müssen (siehe § 11 (2) SpO). Ein Schiedsrichter wird für seinen Verein nur angerechnet, wenn er ... • 10 Spiele und 5 Lehrabende oder • 15 Spiele und 4 Lehrabende oder • 25 Spiele und 3 Lehrabende teilgenommen hat.

Schiedsrichter, die aus beruflichen Gründen(z. B. nur Spätschicht), aus schulischen oder anderen wichtigen Gründen, die Lehrabende nicht besuchen können, müssen sich zu Beginn einer Spielserie bis zum 15.12. mittels eines begründeten schriftlichen Antrages an den KSO von den Lehrabenden befreien lassen. Der KSA entscheidet, ob dem Antrag stattgegeben wird.

Wenn Vereine mehr anerkannte Schiedsrichter als benötigt melden, bekommen sie für jeden überzähligen anerkannten Schiedsrichter 100 Euro gutgeschrieben. Fehlende Schiedsrichter werden gemäß § 46 SpO Anhang 2 I (11) bestraft. Nach Ablauf des Spieljahres überprüft der Kreisspielausschuss in Abstimmung mit dem Kreisschiedsrichterausschuss die Erfüllung des Schiedsrichter-Solls. Bei Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls wird für jeden fehlenden Schiedsrichter eine Strafe gemäß § 11 i. v. m. mit Anhang 2 I. Ziffer 11 SpO seitens der zuständigen spielleitenden Stelle festgesetzt. Erfüllt ein Verein in dem darauffolgenden Spieljahr das Schiedsrichter-Soll erneut nicht, wird dem Verein für jeden fehlenden Schiedsrichter zusätzlich zur Geldstrafe ein Punkt abgezogen.

Der Punktabzug erfolgt bei der höchst spielenden Seniorenmannschaft (Frauen/Herren) des Vereins im Verbandsgebiet und gilt für die nachfolgende Saison. Spielen Frauen- und Herrenmannschaft in der gleichen Spielklasse, so erfolgt der Punktabzug bei der Herrenmannschaft.

Schon jetzt ist klar, dass einige Vereine mit Minuspunkten in die neue Saison starten müssen. „Das wird zwangsläufig so sein. Zwar sehen wir aktuell große Bemühungen seitens der Vereine, doch sie haben nach unserer ersten Ankündigung vor vier Jahren ja schon eine Verlängerung bekommen und hatten durch die Corona-Pandemie sogar drei Jahre Zeit, um die geforderte Sollstärke noch zu erfüllen. Daher ist es traurig, dass wir nun doch noch sanktionieren müssen“, kann Bilel Bourkhis die Tatsache nur schwer nachvollziehen.

Im Bezirk Lüneburg verhängt sonst nur der Kreis Harburg Punktabzüge

Neben dem Kreis Verden verhängt aus dem Bezirk Lüneburg in der kommenden Saison lediglich der Kreis Harburg ebenfalls Punktabzüge. Dabei soll es laut Kurt Thies aber nicht bleiben. „Zu meinem Unverständnis hat der Verband dieses Thema auf die jeweiligen Kreise abgewälzt. Die Akzeptanz in den anderen Kreisen für unsere Entscheidung ist sehr groß. Es kann also nicht lange dauern, bis sie nachziehen.“ Davon ist auch Daniel Ballin überzeugt: „Der Weg, den wir jetzt gegangen sind, ist sicher nicht populär. Aber die Aussagen aus den anderen Kreisen bestärken uns, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Für die Gleichbehandlung in den Ligen wäre es daher wichtig, dass alle an einem Strang ziehen.“ In diesem Zusammenhang macht Bourkhis deutlich, „dass wir mit den Kreisen aus Rotenburg und Osterholz im regen Austausch stehen, damit es bei der Umsetzung des Punktabzuges auch zu einer Gleichbehandlung kommt. Denn es liegt sicher nicht in unserem Interesse, dass wir unsere Vereine bestrafen wollen. Nein, wir haben einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen, um der Situation ein Ende zu setzen“, sagt Bourkhis und kann mit der Vorreiterrolle, auch wenn sie unpopulär ist, gut leben.

Kurt Thies, Vorsitzender des NFV Kreis Verden, ist überzeugt, dass die anderen Kreise nachziehen werden

Dass die Maßnahmen ihre Wirkung nicht verfehlen, ist laut Ballin bereits jetzt ersichtlich. „Klar, es gibt immer noch Vereine, die ihr Soll an Schiedsrichtern nicht erfüllt haben und nun mit den Konsequenzen leben müssen. Auf der anderen Seite gilt es festzuhalten, dass wir in diesem Jahr erstmalig wieder mehr neue Schiedsrichter ausgebildet als verloren haben. Das ist sicher auch der Tatsache geschuldet, dass wir bezüglich der Ausbildung deutlich flexibler geworden sind“, verweist der Kreisschiedsrichterlehrwart unter anderem auf Patenschaften, bei dem junge Schiedsrichter ordentlich begleitet werden. Geändert haben sich auch die Lehrgangsformate sowie die Tatsache, dass die Vereine Veranstaltungen in Eigenregie organisieren können. In der Spitze sieht Ballin den Kreis Verden mit etlichen Unparteiischen in den höheren Ligen ohnehin bestens aufgestellt. „Da sind wir sehr erfolgreich. Allerdings verlieren wir diejenigen natürlich dann auf Kreisebene. Aber das darf für uns kein Problem sein. Zumal wir unseren Talenten nicht den Weg verbauen wollen“, wäre das für ihn der falsche Weg. Daher nimmt er die Vereine in die Pflicht, sagt: „Unsere Teams in den höheren Ligen bekommen jede Woche die Crème de la Crème der Unparteiischen geliefert. Daher sollten sie doch ein großes Interesse daran haben, dass sie in ihren Mannschaften nach potenziellen Schiedsrichtern suchen.“

Patenschaften für junge Schiedsrichter möglich

Auch wenn die Schiedsrichter zuletzt immer mal wieder in der Kritik standen und es auf den Plätzen nicht immer leicht haben, gibt es für das Trio Thies, Ballin und Bourkhis genügend Gründe für eine Ausbildung. „Schiedsrichter übernehmen Verantwortung, sind durchsetzungsfähig und haben ein gutes Sozialverhalten“, sind das für alle drei Kriterien, die einen jungen Menschen prägen können. „Daher hoffen wir, dass wir den benötigten Bedarf relativ schnell decken können. Aber dafür bedarf es natürlich der Unterstützung aus den Vereinen.“

Bis es aber so weit ist, wird sich der eine oder andere Verein aus dem Kreis Verden in der neuen Saison einen großen Rucksack aufsetzen müssen. Und darin sind keine Leckereien, sondern faule Rosinen in Form von Punktabzügen. Das Rechnen – es dürfte also schon vor dem ersten Anpfiff auf einigen Plätzen beginnen.