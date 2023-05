Das war’s: TSV Daverden steigt aus Verbandsliga ab

Von: Frank von Staden

Auch die Tor von Lennat Fettin halfen dem TSV Daverden am Freitagabend in Diepholz nicht mehr. © häg

Die Chancen auf den Klassenerhalt waren schon vor der Freitagabend-Partie bei der HSG Hunte-Aue Löwen nur noch rein theoretischer Natur, nach dem Abpfiff stand dann nach einer deutlichen 27:32 (11:18)-Niederlage fest: der TSV Daverden muss die Verbandsliga verlassen und steigt in die Landesliga ab.

Daverden – Bereits zur Pause war die Messe für die Gäste im Grunde schon gelesen. So lagen die Hausherren von Beginn an in dieser Begegnung in Front, gaben dabei den Takt an und führten nach elf Minuten bereits mit 7:3, hatten in der 20. Minute ein 13:7 inne und gingen mit einem satten Sieben-Tore-Vorsprung beim 18:11 in die Kabine.

Die Pause allerdings schien den Daverdenern gutgetan zu haben. Zwar legten die Diepholzer noch einmal vor, doch peu à peu robbten sich die Gäste zurück ins Spiel, konnten den Rückstand aber nicht wirklich mehr aufholen, verkauften sich aber zumindest noch ein letztes Mal teuer in der Verbandsliga. Über ein 21:17, 27:23 und 27:32 dominierte dann die HSG, musste dafür aber auch einiges tun.

Klar waren die Daverdener, die nur zu zehnt anreisen konnten, nach dem nun endgültig feststehenden Abstieg etwas geknickt, „doch nach ein paar Bier wird das schon“, suchte da später Coach Henning Meyer, der seinem Rumpfteam eine tadellose Leistung ausstellte, nach tröstenden Worten. „Wir haben hier noch ein letztes Mal das Bestmögliche herausgeholt, zweite Halbzeit hat vor allem Lennart Fettin die defensiv eingestellten Gastgeber gut beschäftigt.“