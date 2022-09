Uphusens Emrah Tavan: „Das Team muss es geraderücken“

Von: Ulf Horst von der Eltz

Muss mit seinem TB Uphusen am Sonntag gegen Uelzen einiges geraderücken: Burak Yigit. Archi © Hägermann

Fußball-Landesligist TB Uphusen steht nach zwei Pleiten unter Druck. Im Heimspiel gegen Teutonia Uelzen ist am Sonntag also ein Sieg Pflicht. Co-Trainer Emrah Tavan kündigt Änderungen in der Startelf an.

Uphusen – Unter der Woche wurde Tacheles geredet beim TB Uphusen. Nach der Pleite in Gellersen sah Emrah Tavan eine engagierte Elf – somit zeigt sich der Co-Trainer vor dem Landesliga-Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Teutonia Uelzen optimistisch: „Alle haben Gas gegeben. Sie sind aber auch gefordert, nach zwei Patzern zu Hause nun den Bock umzustoßen.“

Vor allem im Kollektiv habe es die Mannschaft des Oberliga-Absteigers verbockt, „da hat nichts zusammengepasst. Das muss das Team wieder geraderücken“, wie Tavan unmissverständlich klarstellt. Obwohl ihm bewusst ist, dass es gerade gegen die auf einem Abstiegsplatz stehenden Teutonen alles andere als ein Selbstläufer wird.

Tavan erwartet Match wie in Gellersen

„Auf keinen Fall werden die Gäste mit offenem Visier spielen, es dürfte also eine ähnliche Aufgabe wie in Gellersen für uns werden“, mutmaßt Tavan. Um die Sinne zu schärfen, werde es in der Aufstellung Änderungen geben: „Wir warten das Abschlusstraining ab und werden sehen, wer sich den Allerwertesten aufreißt. Demnach stellen wir die Mannschaft auf.“ Bis auf Rasho Hazim Chicho (Urlaub) stehen alle Akteure zur Auswahl.

So richtig auf Uelzen achten wollen die Arenkamp-Kicker aber nicht. „Wir schauen nur auf uns. Wenn wir unsere Qualitäten in die Waagschale werfen, sollte uns auch ein Sieg gelingen“, meint Emrah Tavan.