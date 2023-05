Das nächste Rallye-Abenteuer für Jürgen und Daniel Schröder

Von: Frank von Staden

Stuart Gregory, Jürgen Schröder, Daniel Schröder und Ryan Bland (v.l.) sind zuversichtlich für das anstehende Rennen. © LB

Den Sand der Dakar quasi noch in den Schuhen, die erste Südafrika-Rallye vor einigen Wochen noch in den Knochen, ging es jetzt am Dienstag für die beiden Rallye-Spezialisten Jürgen und Daniel Schröder aus Thedinghausen Anfang der Woche erneut von Bremen über Amsterdam nach Johannesburg, um den zweiten Teil der Meisterschaft-South African Rally-Raid Championship zu bestreiten.

Johannesburg – Nach einem kurzen Check ihrer beiden in Südafrika gebliebenen und dort auch gewarteten Fahrzeuge „Manfred“ und „Gertrude“ hieß es dann am Freitag die Qualifikation zu bestreiten, die über die Startplatzierungen im Rennen am heutigen Samstag entschied. Die zehn führenden Teams konnten dabei ihre Startpositionen für die erste von zwei 160-km-Runden auslosen. Daniel Schröder durfte sich dabei wieder auf Ryan Bland als Beifahrer verlassen, Schröder Senior ging erneut mit Stuart Gregory als Navigator ins Rennen.

Das Sugarbelt 400, die zweite Runde der SA Rally-Raid Championship (SARRC) 2023, die in den Gebieten Eston/Mid-Illovo in KwaZulu-Natal stattfindet, verspricht dabei traditionelle Rally-Raid-Rennen zwischen den Zuckerrohrfeldern und Plantagen.

Das Qualifying lief dann ganz nach dem Geschmack der beiden Thedinghauser und lässt die Erwartungen für das heute Morgen gestartete Race durchaus nach oben schnellen. So konstatierte Daniel Schröder später: „Ryan und ich hatten von Anfang an keine Probleme, die Strecke war insgesamt technisch sehr anspruchsvoll und eng. Für den Navigator dadurch sehr anspruchsvoll, weil schnell neue Anweisungen folgen müssen. Einen kleinen Fehler gab es dann auch beim Navigieren, dadurch haben sie rund 30 Sekunden verloren. Dennoch sind wir in unserer Klasse auf Platz eins und in der Gesamtplatzierung auf Rang sieben gelandet, ein sehr gutes Ergebnis!“

Auch für Jürgen Schröder und seinem Partner lief es ganz ordentlich auf der Strecke, die hauptsächlich aus hoch herausragenden Zuckerrohfeldern besteht und jeder Navigationsfehler kostbare Zeit einstreicht. „Nach einiger Zeit waren wir drin, auch wenn wir ein paar Mal überschossen haben und entweder umdrehen oder zurücksetzen mussten. Dennoch: die Rennen hier machen immer sehr viel Spaß, die Strecken sind wirklich anspruchsvoll.“ Am Ende sprang in ihrer Klasse Platz sieben und im Gesamtklassement Rang 17 heraus.