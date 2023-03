Das Motto des TB Uphusen: Verlieren absolut verboten

Von: Frank von Staden

Emrah Tavan. © vst

Fußball-Landesligist TB Uphusen erwartet am Sonntag den Tabellennachbarn VfL Westercelle zur richtungsweisenden Partie. Entweder, den Arenkamp-Kickern gelingt ein kleiner Befreiungsschlag oder es droht der Sturz auf einen Abstiegsplatz.

Uphusen – Kleiner Befreiungsschlag oder ein erneutes Abrutschen auf einen Abstiegsplatz? Für den TB Uphusen stehen jetzt ganz wichtige Partien in der Fußball-Landesliga an. In der ersten stellt sich am Sonntag der punktgleiche VfL Westercelle am Arenkamp vor, den die Uphuser in einem absolut wilden Hinspiel mit 6:5 bezwingen konnten.

Uphusens Co-Trainer Emrah Tavan erinnert sich noch genau an diese Begegnung, „die für den Zuschauer sicherlich sehr kurzweilig und interessant war, für die Trainer aber eher nicht! Wir haben erst geführt, lagen dann hinten, führten wieder, kassierten den Ausgleich und schafften erst in der Schlussphase den eher glücklichen Siegtreffer. Und das auf mäßigem Niveau. Nur gut, dass wir das zuletzt ordentlich steigern konnten. Wenn wir erneut genauso bissig und konzentriert agieren, dann halten wir alle Trümpfe in der Hand.“ Beide Teams trennen nur ein Zähler von einem Abstiegsplatz. So heißt das Motto im Grunde auch für beide: Verlieren absolut verboten!

Personell sieht es beim TBU ordentlich aus, auch wenn Rockahr nach seiner Hüft-OP weiter Probleme hat, Röder und Schmidt weiter verletzt sind und Kasapis privat verhindert sein wird.