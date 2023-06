Oetting über Spielabbrüche und Massenschlägereien im Fußball

Von: Frank von Staden

Teilen

Frank Oetting © Privat

Seit sieben Jahren steht der Intscheder Frank Oetting nun schon dem Fußball-Sportgericht im NFV Kreis Verden vor, bekam dabei so einige kuriose als auch nur zum Kopf schüttelnde Fälle auf den Tisch, über der er und sein Team zu urteilen hatten. Hielten sich die Vorfälle auf den Verdener Sportplätzen zahlenmäßig bisher im Vergleich zu anderen Kreisen und zum Bezirk im unteren Bereich auf, mussten Oetting & Co. zuletzt immer häufiger zusammenkommen. Wir sprachen mit dem 55-Jährigen.

Hat es nur den Anschein, oder geht es seit einiger Zeit doch etwas heftiger auf den hiesigen Fußballplätzen zur Sache?

Stimmt, es ist definitiv mehr geworden. Vor allem in der Rückrunde dieser Saison. Seit Ende April mussten wir zuletzt über 13 Fälle urteilen.

Na, dann plaudern Sie doch mal etwas aus dem Nähkästchen.

Ins Detail werde ich sicher nicht gehen. Doch hatten wir darunter allein drei Spielabbrüche. Das Benehmen der Fußballer, Trainer, Betreuer und auch Zuschauer auf dem Platz ist derzeit eine echte Schande! Ich weiß wirklich nicht, warum in letzter Zeit immer mehr Menschen auf dem Platz durchdrehen.

Vornehmlich im Herrenbereich?

Eben ja nicht. Auch im Jugendbereich verzeichnen wir immer mehr Vorfälle mit Spielabbrüchen oder auch Massenschlägereien, in die letztlich auch Betreuer und Eltern involviert sind.

Kaum zu glauben . . .

Aber wahr! Und das nicht nur etwa bei den Heranwachsenden von der U17 bis zur U19, sondern auch schon bei Spielen ab der U9.

Dann mussten Sie und Ihr Team ergo drastische Strafen aussprechen?

Ja. Teilweise haben wir Strafen verhängt, die bis ans Limit des Vorgeschriebenen herangegangen sind. Das Überraschende dabei war, dass das Strafmaß ohne Widerspruch hingenommen wurde.

Sie meinen Punktabzüge oder eher Geldstrafen?

Beides. Doch vor allem die Geldstrafen, die dann um die 100 Euro plus Verwaltungskosten beinhalten, jucken die meisten Vereine im Kreis gar nicht mehr. Das wird kommentarlos von den Vorständen bezahlt. Ich als Vereinsmitglied aber würde auf die Barrikaden gehen, wenn man so mit meinem Mitgliedsbeitrag umgehen würde! Die meisten Vorstände sind mir einfach zu lasch geworden. Die müssten bei derartigen Vorfällen, wie wir sie teilweise verhandeln, vereinsintern viel härter durchgreifen. Aber scheinbar zahlen sie lieber.

Gibt es Kreisvereine, die besonders oft bei einer Ihrer Sportgerichtsverhandlungen auflaufen müssen?

Durchaus. Ein SV Hönisch oder auch ein SV Baden haben zuletzt schon viel Geld verbrannt. Da sammeln sich in dieser Saison schon bis zu 1000 Euro an. Doch wie gesagt, das juckt da irgendwie keinen. Spricht man aber für einen Platzverweis eine achtwöchige Sperre aus, ist die Empörung riesengroß. Ich will aber nicht pauschalisieren. Es gibt genügend Vereine, die vorbildlich arbeiten.

Das hört sich gerade nach einem gezielten Nackenschlag an, oder?

Soll es aber nicht sein. Nur meine ich, dass sich viele Verantwortliche einfach nicht mehr ihrer Vorbildfunktion bewusst sind. Vorständler, Trainer und auch Eltern sowie Betreuer.

Ihr Lösungsvorschlag?

Sagte ich ja: mehr Verantwortungsbewusstsein. Zudem wieder mehr Ordner bei den Spielen. Und auch einfach mehr ehemalige, ältere Spieler als Schiedsrichter, die Situationen, die zu eskalieren drohen, rechtzeitig erkennen. Verdens 2. Vorsitzender und einstiger Verbandsligaspieler Henning Breves zum Beispiel zeigt seit Kurzem Flagge in dieser Hinsicht. Auch Dörverdens Markus Kuhlemann oder Bassens Marco Holsten. Von solchen echten Typen brauchen wir einfach viel mehr!