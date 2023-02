Bezirksmeisterschaft: Stephan Cobau von den Dart Dragons auf Platz drei

Von: Ulf Horst von der Eltz

Dritter bei der Bezirksmeisterschaft: Dragon Stephan Cobau. © Privat

Mit einem dritten Platz für Stephan Cobau endeten für die gastgebenden Dart Dragons des TV Weser Rieda die Bezirksmeisterschaften. Vereinskollege Alexander Block wurde Fünfter.

Rieda – In der Döhlberger Drachenhöhle stand die Rangliste 3 von 4 des Bezirks-Dartverbandes Lüneburger Heide auf dem Programm. Mit insgesamt 98 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ging es in die Turniere.

Bei den Herren wurde in insgesamt 16 Gruppen gespielt, wo sich jeweils die besten beiden für die K.o.-Runde qualifizierten. Nach einer doch recht langen Gruppenphase wurde dann in einem Single-K.o. weitergespielt, nach vielen hochklassigen Partien standen sich am Ende Marcus Kirchmann und Philipp Schweder gegenüber.

Fünfter: Alexander Block. © Privat

„Hier sahen wir das beste Finale eines Turniers, was je in unserer Drachenhöhle gespielt wurde“, zeigte sich Stephan Marwedel von den Dragons begeistert. Marcus Kirchmann setzte sich 4:1 durch und spielte mit 88er AVG ein Monster-Spiel. Aber auch Philipp Schweder mit einem 83er AVG konnte zeigen, was er drauf hat. Beide lieferten also sehr starke Leistungen ab.

Alexander Block wird Fünfter

Bis ins Halbfinale hatte sich von den Gastgebern Stephan Cobau vorgespielt, nach einer Niederlage blieb ihm noch der hervorragende dritte Rang gemeinsam mit Georg Bojanowski. Dragons-Vereinskollege Alexander Block landete auf dem fünften Rang, den er sich zusammen mit Kai Knocks von den Pielenmiesters Häußlingen, Andreas Friedrich und Dirk Pinnecke teilte.

Auch das Damenturnier wurde mit einer Gruppenphase begonnen, gespielt wurde in drei Gruppen. Die ersten Beiden plus die beiden besten Dritten kamen hier weiter. In der Single-K.o.-Phase konnte sich dann Sina Rodewald gegen Dajana Bründel durchsetzten und gewann somit das dritte Ranglistenturnier.

Darts Dragons ziehen positive Bilanz

Den dritten Rang belegten Pamela Wahner und Jessica Szilles, auf Platz fünf kamen Mareike Macinnes, Pia Balcke, Marina Douba und Marie Bartel.

Die Gastgeber der Dart Dragons vom TV Weser Rieda zogen ein überaus positives Fazit dieser Bezirksmeisterschaften. Stephan Marwedel: „Wir bedanken uns bei allen, die den Weg in unsere Drachenhöhle gefunden haben und freuen uns auf das nächste Ranglistenturnier.“ Das steigt am Sonntag, 26. März.