Dart: Dauelsens Doppel-Dominanz

Dauelsen - Achtungserfolg für die Dart Dragons A des TSV Dauelsen: In der Verbandsliga knöpfte der Aufsteiger dem TuS Holzhausen, noch ungeschlagener Primus, beim 6:6 (21:26) einen Punkt ab – und das sogar zu fünft. „Wir haben gegen ein sehr starkes Team Moral gezeigt und uns das Remis verdient. Für die Jungs aus Porta war das eine gefühlte Niederlage“, freute sich Stephan Marwedel über den Coup.

Die Drachen begannen in den Einzeln schwach. Neben dem kampflosen Punkt verloren auch Michael Bolland, Sven Meyer und Florian Schwarze. Da zumindest Pascal Eßmann sowie Marwedel ihre Duelle gewannen, hielten sich die Gastgeber beim 2:4 noch in Schlagdistanz. In der ersten Doppelrunde siegten Eßmann/Schwarze und Bolland/Meyer, während Marwedel/Schwarze unterlagen – 4:5. Die beiden erfolgreichen Duos hielten sich auch in der zweiten Doppelrunde schadlos, sodass die Dauelser bei einer Niederlage von Marwedel/Eßmann ein 6:6 in den Spielbericht eintrugen.

Zuvor hatte es bei der fünftplatzieren Alten Postschänke Halle (7:7 Punkte) eine verdienten 5:7 (21:26)-Niederlage gegeben. „Die Gastgeber hatte mehr Erfahrung auf ihrer Seite“, meinte Marwedel. Bereits am Sonnabend (19 Uhr) geht es in der heimischen Döhlberger Sporthalle gegen Schlusslicht DC No Mercy Gronau A (1:13). Ein wichtiges Match, weil die Dragons mit 4:10 Punkten direkt davor Neunter sind.

In der Bezirksoberliga musste sich Dauelsens B-Team beim ESV Munster 4:8 (20:26) beugen und steht mit 4:8 Punkten auf Platz sechs. Die Munsteraner sind Vierter mit 6:6 Zählern. Die erste Einzelrunde verlief mit 2:2 ausgeglichen, Ralf Skibba und Stephan Cobau verloren, während Kai Fahje sowie Ralf Finger gewannen. Auch nach den Doppeln stand noch ein Unentschieden, weil Skibba/Finger das Nachsehen und Fahje/Cobau das bessere Ende für sich hatten. Die zweiten Einzelrunde brachte die Vorentscheidung, nur Cobau punktete – 4:6. In den Schlussdoppeln machte Munster alles klar zum 8:4.

Ebenfalls eine Niederlage kassierte das C-Team, in der Bezirksliga gab es ein 4:8 (18:27) gegen die zweitplatzierten Werfer von Mad House A aus Gnarrenburg (10:2 Punkte). Dauelsen bekleidet mit 4:8 Zählern den sechsten Rang. Schon in der ersten Einzelrunde setzte sich der Gast 3:1 ab. Thomas Schilling, Mathias Koch und Helmut Schrader verloren, nur Alexander Schramm gewann sein Duell. Dieter Gust/Schrader unterlagen im Doppel, Koch/Schilling verkürzten auf 2:4. Die Hoffnung auf einen Teilerfolg blieb, als in der zweiten Einzelrunde Schrader und Gust gewannen – 4:6. In den Schlussdoppeln behielt der Favorit die Oberhand und siegte 8:4. J vde