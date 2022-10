MTV Riede: David Schymiczek über seine fehlende Erfahrung und Kader-Defizite

Von: Ulf Horst von der Eltz

Die Zeit drängt: Denis Schymiczek braucht mit dem MTV Riede Punkte. © von Staden

Das hatten sich alle beim MTV Riede anders vorgestellt: Tief im Bezirksliga-Tabellenkeller befinden sich die Segelhorst-Kicker trotz guten Starts. Neu-Trainer David Schymiczek hat die Gründe ausgemacht und sucht einen Weg aus der Krise.

Riede – Was sich prima anließ, hat sich mittlerweile zu einer Krise entwickelt: Fußball-Bezirksligist MTV Riede, in den ersten drei Saisonspielen noch ungeschlagen, findet sich aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder. „Für mich gibt es zwei Gründe. Es ist eine Mischung aus Fehlern aufgrund mangelnder Erfahrung auf meiner Seite und nicht optimaler Kaderzusammenstellung auf der anderen Seite“, versucht sich Trainer Denis Schymiczek im Gespräch mit dieser Zeitung an einer Erklärung.

Doch der Neu-Coach will sich keinesfalls seinem Schicksal ergeben, sondern bis zur Winterpause den Umschwung einleiten. Denn er sieht auch einen Silberstreif am Horizont: „Wir haben zwar eine überschaubare Trainingsgruppe. Aber die Akteure, die in den Einheiten dabei sind, reißen sich den Allerwertesten auf und versprühen gute Laune.“

Schymiczeks Aufgebot ist geschrumpft

Was der 32-Jährige allerdings mit einer klaren Forderung verbindet: „Wir müssen das auf die ganze Mannschaft übertragen und endlich an den Spieltagen auf den Platz bringen.“ Nur so könne die Mission Klassenerhalt noch von Erfolg gekrönt werden.

Den eigenen Anteil am Absturz hat der ehemalige Bassener reflektiert, holt aber erst einmal aus: „Sicherlich hatten wir einen großen Kader von 17, 18 Leuten, da waren die Einheiten leicht zu planen. Inzwischen sieht es ganz anders aus, müssen wir Woche für Woche mit maximal 13 Kickern auskommen. Das ist natürlich nicht ideal für einen so unerfahrenen Trainer wie mich. Dazu kommt, dass ich gerade in den Partien gegen die Aufsteiger Fehler gemacht habe.“ Es zeigt sich deutlich, dass sowohl der Geschäftskunden-Betreuer eines Telekommunikations-Unternehmens als auch sein Bruder und Co-Trainer David neu sind – sie zahlen auf ihrer ersten Station auf der Bank Lehrgeld.

In Heeslingen mit Herz Außenseiterchance nutzen Mehr Außenseiter geht nicht: Vor dem Duell der Fußall-Bezirksliga beim Heeslinger SC II am Freitag (19:30 Uhr) ewartet keiner einen Erfolg des MTV Riede. Aber genau diese Chance will Coach Denis Schymiczek nutzen: „Wir bleiben locker, gehen dennoch mit dem Ziel ins Match, mit Herz gegenzuhalten. Wir wollen zeigen, dass der MTV noch lebt!“ Dem Favoriten dürfe man nicht zu viel Platz lassen, die spielerischen Vorteile in Tore umzumünzen. Erneut reisen die Segelhorst-Kicker mit maximal 14 Spielern an. Marc Lindenberg (Leistenprobleme) ist äußerst fraglich, dafür steht Noah Franz wieder zur Verfügung.

Dass sein Aufgebot schon nach weniger als einem Drittel der Saison zusammengeschrumpft ist, sei Schymiczeks Meinung nach vorhersehbar gewesen: „Es wurde einfach mit zu vielen Dauerverletzten geplant, die mir nicht zur Verfügung stehen. Darauf war ich nicht vorbereitet.“ Exemplarisch nennt er Leistungsträger Marvin Just – der Goalgetter fehlt komplett und fällt wohl noch lange aus. Hinzu kommt Malte Grashoff, über dessen Rückkehr sich zwar alle freuten, der aber in Paderborn wohnt und nicht zuverlässig eingeplant werden kann. Ebenso Fritz Schaarschmidt, der in Köln studiert.

Harte Arbeit soll beim MTV Riede fruchten

Um im Winter frischen Personal an Land zu ziehen, hat Denis Schymiczek schon Vorstellungen, aber um Unterstützung vom Vorstand gebeten – und sieht auch in diesem Bereich Hoffnung: „Die Gespräche laufen. Ich kann das nicht alleine bewerkstelligen, da ich bisher noch nicht aktiv auf potenzielle Neue zugegangen bin. Da haben die Leute um Frank Lindenberg mehr Erfahrung und werden mir helfen.“

Wobei der 32-Jährige aber auch nicht blauäugig sein will: „In der Pause wechselwillige Spieler zu überzeugen, braucht es schon richtige gute Argumente. Da müssen wir realistisch sein.“ Um sportlich einigermaßen attraktiv zu sein, sollten die Segelhorst-Kicker noch reichlich zulegen. „Es geht um jeden Punkt. Dieser Situation müssen sich alle klar sein. Wenn wir klarere Regeln und Strukturen in die Mannschaft bekommen, bin ich zuversichtlich. Eines kann ich versprechen: Wir werden hart arbeiten“, denkt der MTV-Übungsleiter positiv.