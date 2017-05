Verdens Coach Sascha Lindhorst nach Abstieg aus der Landesliga gefasst

Sorgte mit dem 2:1 für die Wende: Jonathan Schmude gelang mit dem FC Verden 04 ein 4:1-Sieg in Pennigbüttel – und doch steht am Ende der Landesliga-Saison der bittere Abstieg.

Verden - Ein Abstieg löst in den meisten Fällen Weltuntergangs-Stimmung aus – bei Sascha Lindhorst hielt sie sich in engen Grenzen.

Nach dem 4:1-Sieg zum Landesliga-Abschluss in Pennigbüttel, mit dem der FC Verden 04 am Sonnabend den bitteren Gang in die Bezirksliga nicht mehr verhindern konnte, wirkte der Coach eher gefasst: „Sicher dürfen wir jetzt einen Tag traurig sein, dann müssen wir das aber abhaken und schon an die nächste Runde denken.“

Vielleicht war es die Tatsache, dass sich Konkurrent Rotenburger SV beim 7:2 in Uelzen schnell auf der Siegerstraße befunden hatte und so seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verden kaum noch abgeben würde, die Lindhorst diese relative Gelassenheit ermöglichte. Denn auch sein ganz kurzes Saisonfazit fiel nüchtern aus: „Wir müssen akzeptieren, dass wir zu wenig Punkte für den Klassenerhalt geholt haben.“

„Dann peilen wir eben den direkten Wiederaufstieg an“

Auch dass die Blau-Weißen wegen ihrer desaströsen Hinrunde gescheitert sind und nicht etwa an der letztlich erfolglosen Aufholjagd im Frühjahr, lässt den Völkerser optimistisch in die Zukunft blicken – ja fast schon trotzig: „Dann gehen wir halt den Umweg und peilen in der Bezirksliga den direkten Wiederaufstieg an.“ Mit den bisher feststehenden Neuzugängen Jonas Austermann und Frederik Bormann (wir berichteten) fühlt sich Lindhorst für die Mission bestens gerüstet – zumal nahezu sämtliche Kicker bereits früh ihre Zusagen für ein weiteres Jahr am Hubertushain gegeben hatten: „Es wird wieder bergauf gehen!“

In der ersten Halbzeit des Pennigbüttel-Spiels war Verden angesichts des frühen Rückstandes durch Kevin Rapp (8.) schon angeknockt und benötigte 15 Minuten, um besser ins Match zu kommen. Fortan agierte der FC feldüberlegen, spielte die Züge jedoch nicht sauber aus. Das änderte sich im zweiten Abschnitt: Steen Burford, der nach Schmude-Ecke zum 1:1 ausglich (46.) und Jonathan Schmude mit trockenem Schuss aus 16 Metern (51.) brachten den Gast rasch auf Kurs. Die eingewechselten Florian Heil per Bogenlampe (79.) sowie Lennart Uphoff (90.+1) stellten den 4:1-Endstand her.

