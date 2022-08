Dank Stöver: Riede dominiert gegen Bassen mit 2:1

Von: Frank von Staden

Teilen

Kommt hier vor Bassens Mehmet Kut und Heiko Budelmann (6) an den Ball: Riedes Matchwinner Maik Stöver, der an beiden Toren beim 2:1 beteiligt war. © Westermann

Der MTV Riede fuhr am Freitagabend die ersten Saisonpunkte in der Fußball-Bezirksliga ein. So dominierten die Segelhorst-Kicker im Abendspiel gegen den Kreisrivalen aus Bassen mit 2:1 (1:0). Entscheidender Akteur in diesem Match war Riedes Maik Stöver, der die Führung der Hausherren (35.) selbst erzielte und beim Siegtreffer durch Egzon Prcani einen Strafstoß herausholte. Zum zwischenzeitlichen 1:1 traf Mark Moffat (61.).

Riede/Bassen – Es war nicht viel, was beide Seiten im ersten Abschnitt da ablieferten, auch wenn die Hausherren sehr bemüht waren, das Heft an sich zu reißen. Beide Teams lauerten meistens auf Ballverluste des Gegners, um dann mit einem schnellen Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen. Und da zeigten sich die Kicker vom Segelhorst doch etwas besser. Denn in der 35. Minute ließen sich die Grün-Roten vom MTV auskontern, aus etwas abseitsverdächtiger Position konnte dann Maik Stöver auf- und davoneilen und zur 1:0-Pausenführung der Platzherren einnetzen. Die hätte aber auch schon Egzon Prcani kurz zuvor per Kopf markieren können, als er frei hochsteigen durfte. Mit dem Halbzeitpfiff dann endlich auch die erste gute Chance des TSV Bassen, als Jonah Schnakenberg nur knapp verzog.

Nach der Pause nahm die Partie dann sehr viel mehr Fahrt auf, gab es Chancen hüben wie drüben zu sehen. So das 1:1 durch Moffat, der einen langen Freistoß volley in die Maschen setzte. „Danach hätten wir durchaus in Führung gehen können, wenn nicht müssen. Es waren Möglichkeiten dafür da. Aber letztlich ist der Sieg der Rieder nicht unverdient, weil sie etwas aktiver und dann auch einen Tick entschlossener vor dem Tor waren. Wir sind dennoch nicht unzufrieden. Für den Anfang war das in vielen Phasen schon ganz okay“, konstatierte da später Bassens Co-Trainer Kai Wessel, der dann Stöver auch ein gutes Zeugnis ausstellte. „Ein stetiger Unruheherd, der sich vor dem Strafstoß, den unser Keeper verursachte, stark durchgesetzt hat!“