TSV Ottersberg: Daniel Throl gelingt Hattrick beim 3:0 im Oytener Freitag-Derby

Von: Ulf Horst von der Eltz

Immer einen Schritt schneller: So hatten die Ottersberger am Freitagabend vor der Pause ihre Vorteile. Hier enteilte Leonard Belba (r.) dem Oytener Andre Geisler. Die Sammrey-Elf siegte verdient 3:0. © Hägermann

Was für ein Comeback des Daniel Throl: Der Außenstürmer des TSV Ottersberg erzielte am Freitagabend im Bezirksliga-Derby beim 3:0 (3:0) der Sammrey-Elf beim TV Oyten alle drei Treffer. Damit feierte Axel Sammrey eine triumphale Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Oyten – „Es war ein verdienter Sieg. Nicht nur, weil Daniel und Görkem Colak eine herausragende Leistung geboten haben – auch unsere Innenverteidigung mit Patrick Küsel und Daniel Luckyman stand super und hat das zu Null garantiert“, freute sich Sammrey.

Beide Trainer sehen verdientes Ergebnis

Sein Gegenüber Jan Fitschen gestand fair die gerechte Niederlage ein: „Wir waren in der ersten Hälfte zu brav, das hat Ottersberg stark genutzt. Nach dem Wechsel hat mein Team Moral gezeigt und war bei weniger Fehlpässen in Unterzahl sogar mutiger nach vorne. Aber insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung.“

Beim frühen 0:1 (10.) wurde Colak im Strafraum gelegt, Throl bewahrte vom Punkt die Nerven. Zehn Minuten später eroberte Maciej Stenzel im Oytener Aufbau den Ball, spielte stark in die Schnittstelle, wo der schnelle Throl sich die Chance zum 0:2 nicht entgehen ließ. Und vor dem 0:3 (35.) hatte sich Colak durchgetankt und war erneut gefoult worden – wieder nutzte Throl den Elfer sicher. Mittwoch hatte der Ex-Langwedeler voll trainiert und am Freitag grünes Licht von der Physio erhalten.

Ottersberger Wechsel mit verletzten Keepern

Nachdem sich Gäste-Keeper Leon Seeger beim Warmmachen am Hüftbeuger verletzt hatte, aber auch Niklas Jakuszeit eine Blessur davongetragen hatte, biss Seeger auf die Zähne und hielt eine Hälfte durch. Bei seinem Ersatzmann wurde es zur zweiten Halbzeit besser, sodass Sammrey nun wechselte. Jakuszeit rettete nach wenigen Sekunden bärenstark gegen Andre Geisler und verhinderte so eine mögliche Oytener Aufholjagd. Bei einer weiteren Chance schoss Geisler vorbei (55.). In der 65. Minute sah Yaya Kone nach Zweikampf mit Artur Janot Gelb-Rot – für beide Trainer etwas übertrieben.

Das Derby-Stenogramm TV Oyten - TSV Ottersberg 0:3 (0:3). TV Oyten: Rathjen - Kone, Strodthoff, Brzozowski (46. Persson), Ahizi, Diby, Seekamp, Seeger, Geisler, Winkelmann, Garuba. TSV Ottersberg: Seeger (46. Jakuszeit) - Luckyman, Belba, Küsel (80. Beslenmis), A. Janot, Stenzel (78. R. Janot), M. Janot, Throl, Stiehl, Colak (70. Batke), Demaku (74. Delibas). Tore: 0:1 (10.) Foulstrafstoß Throl, 0:2 (30.) Throl, 0:3 (35.) Foulstrafstoß Throl. Bes. Vorkommn.: Gelb-Rot für Kone nach Foulspiel (65.).