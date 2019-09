Daniel Throl führt Langwedel zum 4:1-Erfolg

Langwedel – Langsam aber sicher scheint der Knoten beim FSV Langwedel-Völkersen geplatzt zu sein. Dank einer überzeugenden Leistung feierte das Team von Trainer Emrah Tavan den zweiten Sieg in Folge. Angeführt vom dreifachen Torschützen Daniel Throl behauptete sich der FSV auch in der Höhe verdient mit 4:1 (2:0) beim VSK Osterholz-Scharmbeck und kletterte damit auf den siebten Tabellenplatz.

„Daniel hat definitiv eine überragende Leistung abgeliefert. Aber auch alle anderen haben mich restlos überzeugt. Wir waren von Beginn an richtig drin im Spiel und haben Ball und Gegner kontrolliert. Daher gibt es auch nichts zu meckern“, zeigte sich Tavan mehr als zufrieden. In der 15. Minute ließ es Throl das erste Mal krachen, als er an der Strafraumkante einen Osterholzer mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen ließ und dem VSK-Keeper mit einem satten Linksschuss keine Chance ließ – 0:1. Nach Vorarbeit von Thorben Wendt und einem Schuss des stark aufspielenden Pizan Demli staubte Throl nur wenig später zum 0:2 (22.) ab. Als Wendt dann nach dem Wechsel nach Throl-Vorarbeit auf 3:0 (55.) erhöhte, war mehr als eine Vorentscheidung gefallen. Daran vermochte auch das 1:3 (70.) durch einen verwandelten Strafstoß von Azad Kurnaz nichts ändern, da Daniel Throl mit seinem dritten Treffer (75.) den 4:1-Endstand erzielte. kc