Daniel Throl bleibt FSV treu

+ Daniel Throl

„Nach reiflicher Überlegung bin ich zu der Überzeugung gekommen, die Mannschaft nicht im Stich lassen zu wollen“, erklärte der Offensiv-Mann auf Nachfrage dieser Zeitung. Throl sieht die Möglichkeit, „hier drumherum etwas aufzubauen.“ Somit ist auch die lange im Raum gestandene Rückkehr zum Oberligisten TB Uphusen vom Tisch. Unterdessen bleibt Holger Kreyenhop dem FSV als Co-Trainer erhalten. Sein künftiger Chef Dariusz Sztorc (47), in Polen geboren und Vater zweier Söhne, spielte in seiner Heimat in der 1. Liga bei Slask Wroclaw und ging dann als erste Station in Deutschland zu den Amateuren des SV Werder Bremen in der Verbandsliga. Es folgten Engagements in der Regionalliga bei Holstein Kiel und bei den Sportfreunden Ricklingen, in der Oberliga bei FC Oberneuland und beim Rotenburger SV. Seine Laufbahn als Kicker beendete Sztorc mit 44 Jahren 2014 in der Bezirksliga mit dem Rotenburger SV II. Der Inhaber der Fußball B-Lizenz, die er 1995 in Malente erwarb, absolvierte seine erste Trainerstation bei der RSV-Reserve in der Bezirksliga.