Daniel Schröder in Südafrika Zwölfter - Vater Jürgen disqualifiziert

Von: Ulf Horst von der Eltz

Am Ende konnten sie sich freuen: Daniel Schröder (l.) aus Thedinghausen und Ryan Bland schlossen das erste Rennen der südafrikanischen Meisterschaft auf Rang zwölf ab. © Buja

Mit Freude und Frust endete für Daniel und Jürgen Schröder aus Thedinghausen das erste Hauptrennen um die südafrikanische Rallye-Meisterschaft. Während Daniel mit Beifahrer Ryan Bland auf dem zwölften Gesamtplatz und Rang fünf in der T1 den Heimflug antrat, wurden Vater Daniel und Co-Pilot Stuart Gregory disqualifiziert.

Thedinghausen/Malelane – Daniel Schröder/Ryan Bland begannen den ersten Teil des Hauptrennens vom 22. Platz aus. „Es lief anfangs ganz gut, nach einiger Zeit fing die Bremse an zu vibrieren. Das Radlager vom linken Vorderrad war ausgeschlagen“, berichtete der Thedinghauser. Das Duo fuhr trotzdem weiter, wodurch sich die Radmuttern ein wenig lösten. Schröder: „Daher mussten wir anhalten, die Radmuttern nachziehen. Leider hat sich das Problem nicht wirklich gelöst und die Bremse fing an zu überhitzen, sodass wir für rund 30 Kilometer fast keine Vorderradbremse hatten. Zwei Platten haben wir uns auch reingefahren, was zusätzlich Zeit kostete.“

Daniel Schröder trotz Problemen T1-Fünfter

Das deutsch-südafrikanische Gespann konnte die Runde beenden, in den Pits blieben den Mechanikern 30 Minuten zum Reparieren. Die vordere Bremsscheibe hatte einen Riss, das Lager wurde auch in Mitleidenschaft gezogen. Da keine Ersatzbremsscheibe zur Verfügung stand, wurde die vordere mit der hinteren ausgetauscht, denn die vordere wird mehr beansprucht. Schröder/Bland arbeiteten sich dennoch auf den zwölften Platz vor.

Bis zur zweiten Etappe brachte die Crew Manfred wieder auf Vordermann. Wieder war das Team anfangs ziemlich gut unterwegs, führte zwischendurch die T1 sogar an. „Dann haben wir uns wieder einen Platten eingefahren, danach ist uns der Keilriemen angeflogen. Das Problem hatten wir bei der Rallye Dakar auch öfter, somit waren wir beim Reparieren geübt“, berichtet Daniel Schröder. Das alles kostete trotzdem gute zehn Minuten, wodurch es nicht für das Treppchen reichte. Am Ende blieben Rang fünf der T1 und der zwölfte Gesamtplatz.

Jürgen Schröder kommt von Strecke ab

Jürgen Schröder/Stuart Gregory starteten von 28. Stelle aus in die erste Runde des Hauptrennens. Für das Duo lief es im Großen und Ganzen gut. „Ein paar kleine Fahrfehler habe ich gemacht und bin von der Strecke abgekommen. Somit musste ich rückwärts wieder rauf und habe bei den Stoppschildern den Motor absaufen lassen. Ein blöder Fehler“, haderte Schröder senior. Das Team musste ziemlich viel im Staub fahren, hat sich jedoch langsam nach vorne gearbeitet. Bei Gertrude war nicht viel geschraubt worden, der Kreisverdener kämpfte sich auf Platz 15 vor.

Guten Mutes ging es in den zweiten Abschnitt – allerdings schaute Gregory die falsche Startzeit nach. So ging Schröder rund 40 Sekunden zu spät auf die Strecke. „Dadurch sind die Autos, die wir in der ersten Runde noch überholt hatten, vor uns gestartet und wir mussten wieder von vorne anfangen“, haderte der Thedinghauser.

Das Duo fuhr die ersten 30 bis 40 Kilometer erneut im Staub hinterher. Zusätzlich war der defekte Scheibenwischer auf Schröders Seite zu reparieren. Im weiteren Verlauf ist der Keilriemen abgeflogen, der der die Lichtmaschine antreibt. Die beiden sind weitergefahren, bis die Batterie leer war – der Reparatur-Versuch klappte nicht. So wurde provisorisch geflickt und weitergefahren, wodurch sie es nicht mehr vor Ablauf der Zeit ins Ziel geschafft hätten. Schröder/Gregory wurden disqualifiziert.

„Trotz der Probleme war es ein richtig tolles Rennen. Ich mochte die Strecke sehr. Das Ergebnis ist leider nicht das erwünschte, aber Spaß hatten wir trotzdem“, kommentierte der Thedinghauser und schloss: „Alles in allem hatten wir ein wenig Pech, hoffentlich klappt es beim nächsten Mal besser.“