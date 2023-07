FC Verden 04: Auch Daniel Kunkel vom Bremer SV kommt

Von: Ulf Horst von der Eltz

Kurz vor Landesliga-Start hat der FC Verden 04 noch einmal zugeschlagen: Der Titelanwärter verpflichtete in Daniel Kunkel vom Bremer SV seinen fünften Neuzugang.

Verden - Der 23-Jährige verstärkt als variabler Abwehrspieler die Defensive der Neubarth-Elf. „Ein technisch sehr gut ausgebildeter Linksfuß. Da er flexibel einsetzbar ist, wird er eine absolute Verstärkung für unsere Hintermannschaft sein“, empfängt Nicolas Brunken, sportlicher Leiter am Hubertushain, den bei Werder Bremen, TSV Havelse und JFV Nordwest gestählten Kunkel.

Der ehemalige Teamkollege der bereits als Zugänge vorgestellten Lukas Muszong und Jannis Niestädt kann und will aufgrund seines Studiums den Aufwand für die Regionalliga aktuell nicht betreiben. „Daniel hat eine Menge Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren FCV entschieden hat. Er wird uns direkt weiterhelfen“, so Brunken am Dienstag.

Kunkel habe beim Bremer SV eine super Entwicklung genommen. Zudem bringe er eine gute Physis, ein gutes Zweikampfverhalten und einen intelligenten Spielaufbau mit. „Lange eingewöhnen muss Daniel sich ja nicht, da er mit Lukas Muszong und Jannis Niestädt zwei ehemalige Teamkameraden an seiner Seite hat,“ erwartet Brunken eine schnelle Integration.

Mit dieser fünften Verpflichtung nach Muszong, Niestädt, Stürmer Bastian Einers vom TSV Etelsen sowie Keeper Moritz Meyer aus Hesedorf/Nartum haben die Verdener ihre personellen Planungen abgeschlossen.