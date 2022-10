Daniel Janssens Freistöße ebnen den Weg zum Etelser 4:0-Erfolg

Von: Kai Caspers

Immer einen Tick schneller: Auch in dieser Szene lassen Etelsens Daniel Janssen (am Boden) und Simon Gloger Stades Ali Demirelli nicht an den Ball kommen. © häg

Keine Probleme hatte Fußball-Landesligist TSV Etelsen im Heimspiel gegen den VfL Güldenstern Stade. Am Ende waren die Gäste mit dem 0:4 (0:3) sogar noch gut bedient.

Etelsen – Nachdem die ersten beiden dicken Chancen noch vergeben wurden, fühlte sich Nils Goerdel an die vergangenen Auftritte seiner Elf erinnert. Aber nur kurz. Denn im Heimspiel gegen den VfL Güldenstern Stade sorgte Fußball-Landesligist TSV Etelsen dank einer starken Vorstellung bereits vor der Pause für klare Verhältnisse und feierte am Ende einen auch in der Höhe völlig verdienten 4:0 (3:0)-Erfolg.

Simon Pals lässt den Knoten platzen

„Wir haben das erste Mal in dieser Saison zu Null gespielt. Das war sicher auch der Tatsache geschuldet, dass wir über die gesamten 90 Minuten sehr bissig gewesen sind“, sparte der Etelser Trainer nicht mit Lob. Die Gäste, die nach drei Siegen in Folge mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein angereist waren, fanden im Grunde genommen nie zu ihrem Spiel.

Behauptet den Ball gleich gegen drei Gegenspieler: Etelsens Torschütze Simon Pals. © Hägermann

Das Etelser Mittelfeld gestattete dem VfL keinen Raum. Und wenn dann doch mal ein Ball in Richtung Daniel Büchau kam, konnte sich Etelsens Keeper auf seine Vorderleute verlassen. Bereits in der siebten Minute hätte Simon Pals die Gastgeber in Führung bringen können, doch sein Schuss strich knapp am Tor vorbei. Als dann auch noch Nico Meyer (24.) in aussichtsreicher Position an VfL-Keeper Ramuka scheiterte, wurden Erinnerungen an vergangene Spiele wach. Doch in der 29. Minute platzte endlich der Knoten. Nach einem Freistoß von Daniel Janssen kam Simon Pals am zweiten Pfosten völlig frei zum Abschluss – 1:0. Gleiche Situation nur sieben Minuten später. Erneut schlug Janssen einen Freistoß von der rechten Seite gefühlvoll in den Strafraum der Gäste. Nach einem Getümmel landete das Leder genau vor den Füßen von Luca Bischoff und der stocherte es zum 2:0 über die Linie. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir über Standards zu Toren kommen. Denn eigentlich ist das ja die Stader Stärke“, freute sich Goerdel. In der 43. Minute legten die Etelser nach. War Janssen nach einer Bischoff-Ecke noch mit einer Volleyabnahme am VfL-Torhüter gescheitert, verwertete Christopher Petzold den Abpraller zum 3:0. Und was war mit den Gästen? Von Stade war bis dato nichts zu sehen. Erst unmittelbar vor der Pause (45.) brannte es lichterloh im Etelser Strafraum. Parierte Daniel Büchau zunächst glänzend gegen Mselmie, klärte Mirko Radtke den folgenden Nachschuss gegen seinen bereits geschlagenen Keeper mit vollem Einsatz auf der Linie.

Torhüter Daniel Büchau und Mirko Radtke bei Stades einziger Chance hellwach

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen auf dem Platz. Strich ein Radtke-Kopfball (58.) noch knapp am Tor vorbei, legte Bastian Reiners nach einem tollen Steckpass von Luca Bischoff zum 4:0 (60.) nach. In der Folge hätten Simon Pals (62.) und Micha Langreder (66.) das Ergebnis noch weiter in die Höhe schrauben können, doch sie fanden jeweils ihren Meister im stärksten Stader Spieler – Torhüter Ramuka. Goerdel: „Hinten raus ist bei uns die Luft etwas dünner geworden. Da waren wir dann nicht mehr so zwingend. Aber wir haben nichts anbrennen lassen. Daher geht der Sieg auch völlig in Ordnung.“