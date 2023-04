Damen des TV Oyten gelingt die Generalprobe – 27:20

Von: Kai Caspers

Oytens Anna-Lena Meyer erzielte fünf Tore in Findorff. © Privat

Oyten – Die Generalprobe ist den Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires geglückt. Eine Woche vor dem Gipfeltreffen in eigener Halle gegen Friedrichsfehn feierte das Team von Carolin Sunder einen 27:20 (11:11)-Erfolg bei der SG Findorff.

In Bremen setzte Sunder von Beginn an auf eine sehr offensive 3:2:1-Deckung. „Unser Plan ist komplett aufgegangen. Auch wenn sich das zumindest in der ersten Halbzeit noch nicht im Ergebnis widergespiegelt hat“, musste Oytens Trainerin doch einige Fahrkarten ihrer Mannschaft notieren. Zwar hatte Lena Janssens den TVO mit einem Doppelpack mit 2:0 in Führung gebracht, doch in der Folge vermochten sich die Gäste nicht weiter abzusetzen. Kurz vor dem Wechsel sah sich das Sunder-Team sogar einem 10:11 gegenüber, ehe erneut Janssens für den 11:11-Pausenstand verantwortlich zeichnete.

In der zweiten Hälfte rückte Bryana Newbern für die etwas glücklose Fenja Land zwischen die Pfosten und erwies sich fortan als sicherer Rückhalt. Spätestens nach dem 13:15 (35.) fanden die Vampires endgültig zu ihrem Spiel und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Dank der guten Deckung wurden immer wieder Ballverluste der Gastgeberinnen provoziert und die Oytenerinnen kamen über Gegenstöße zu vielen einfachen Toren. Spätestens mit dem 24:18 (53.) war alles klar.

TV Oyten: Land, Newbern - Prütt, Wolf (4), Meyer (5), Seidel (4), Schmelz (1), Franke (4/2), Woltemade (2/1), Peek, Kennerth, Schengalz (1), Janssens (6), Johannesmann. kc