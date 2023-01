Dakar: Schröders Pechsträhne hält an

Von: Frank von Staden

Der Routenplan der 45. Rallye Dakar im Überblick. Start war am 31. Dezember im Sea Camp in der Nähe von Yanbu. © Privat

Die Pechsträhne bei der härtesten Rallye der Welt, der Dakar, hält für den Thedinghäuser Motorsportler Daniel Schröder weiter an. Auf der 2. Etappe gab es am Montag wieder Probleme auf den Stein- und Geröllpisten in Saudi-Arabien

Yanbu/Thedinghausen – Was für eine zweite Etappe am Montag bei der Rallye Dakar: Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah aus Katar feierte seinen ersten Tagessieg in diesem Jahr – somit kristallisiert sich früh ein Zweikampf heraus. Zwar führt Carlos Sainz (60, Audi) nach seinem dritten Platz die Gesamtwertung noch an, im Toyota rückte Al-Attiyah dem Altmeister jedoch dicht auf die Pelle und hat nur noch einen Rückstand von 2:12 Minuten.

Ganz andere Sorgen hat indes derzeit der Thedinghäuser Daniel Schröder, dessen Fahrzeug die Stein- und Geröllpisten gar nicht schmeckten. Von einer Platzierung im Vorderfeld ist der Motorsportler aus dem Kreis Verden momentan sehr weit entfernt. Aber auch viele andere Teams hatten erneut schwer mit dem extremen Streckenkurs zu kämpfen. Century-Fahrer Mathieu Serradori rangiert zum Beispiel als Dritter schon knappe 25 Minuten hinter dem Spitzenreiter. Stephane Peterhansel ist auf Rang neun zurückgefallen und liegt 36 Minuten hinter seinem Teamkollegen Sainz. Der Rückstand von Mattias Ekström (Audi) beläuft sich bereits auf 48 Minuten – der von Mitfavorit Sebastien Loeb (BRX) nach einem schwierigen Tag schon auf 1:21 Stunden.

Im Gegensatz zu vorherigen Editionen ist die Dakar in vielen Teilen der Rallye deutlich schwieriger und die Etappen geworden. Die zweite e führte am Montag vom Sea Camp in Yanbus am Roten Meer nach Al’Ula. 590 Kilometer mussten absolviert werden. Die gewertete Speziale umfasste 431 Kilometer. Auf dem Weg ins Landesinnere ging es auch durch Canyons. Gutes Handling war da gefragt. Auch diesmal gab es allerdings einige Passagen durch höhere Dünen, die dann auch die Spreu vom Weizen trennen sollten. Für die pompösen, alten Tempelanlagen der Nabatäer, an denen die Teams vorbeihuschten, hatten Fahrer und Navigator kaum einen Blick übrig. „Wir mussten bereits nach fünf Kilometern einen erneuten Absprung des Keilriemens hinnehmen. Diesmal haben wir mit der Reparatur im Gegensatz zur 1. Etappe weniger Zeit gebraucht, konnten schon nach 25 Minuten weiterfahren. Wir arbeiteten uns danach von Startplatz 110 vor, bei Kilometer 100 ließen uns dann aber gleich beide Reifen auf der rechten Seite im Stich! Damit waren schon da alle Ersatzreifen weg und wir mussten den Rest der Strecke überaus vorsichtig fahren, damit wir das Camp überhaupt erreichen konnten. Am Ende war es ein echter Kampf, weil wir den Rest der Etappe, eine Dünenlandschaft, in der Dämmerung zu bewältigen hatten. Durch die vielen kleinen Steinschläge muckte dann auch die Hinterachse wieder auf! Ja, das war erneut ein ganz spezieller Tag. Ich hoffe jetzt, dass uns das Pech verlässt und wir am Dienstag besser durchkommen“, konstatierte am späten Montagabend ein leicht frustrierter und auch erschöpfter Daniel Schröder.

Leicht fragender Blick in den Motorraum des Nissan von Daniel Schröder. Doch die Mechaniker leisteten nach der 1. Etappe ganze Nachtarbeit. © Buja

Am Dienstag geht es von Al’Ula weiter in östlicher Richtung nach Ha’il. Die dritte Etappe umfasst 669 Kilometer. Auf Zeit müssen 447 Kilometer bewältigt werden.

Gut zu wissen: Ein Live-Übertragung im TV gibt es in diesem Jahr nicht. Aber Eurosport 1 zeigt täglich nach dem Ende der Etappe eine 30-minütige Zusammenfassung mit den Highlights des Tages.

Lisa Bujas (Freundin von Schröder) Tagebuch las sich dann so: „Nachdem die Jungs von der 1. Etappe zurückgekommen sind, wurden von den Mechanikern diverse Teile am Auto ausgetauscht und somit wurde schon unsere einzige Hinterachse verbraucht, die wir als Ersatzteil dabei haben. Es wurde für den Rest des Teams eine lange und anstrengende Nacht, um das Auto wieder fit zu machen. Letztendlich haben die Mechaniker bis 4:00 Uhr morgens geschraubt, eine halbe Stunde haben wir noch alles eingepackt, denn für die Crew hieß es um 7:30 Uhr weiterziehen. 450 Kilometer zum nächsten Bivac standen für die Servicecrew an.

Durch den schlechten ersten Tag sind Daniel und sein Navigator Ryan Bland auf Platz 93 gelandet (Autos und Buggys zählen zusammen). Heute mussten Sie daher auf Platz 110 um 9:40 Uhr aus den Bivac starten. Unser Service-LKW hat sich um 8:00 bereits direkt auf dem Weg gemacht, da dieser am längsten braucht. Chef-Mechaniker Trevor und ich sind mit zum Start gefahren. Das machen wir, wenn es kein großer Umweg ist, denn falls noch etwas doch kurzfristig auffällt und gemacht werden muss, kann man Kleinigkeiten noch vor dem Start in Ordnung bringen. Start für Daniel und Ryan in die gewertete Etappe war dann um 11:40 Uhr.

Wir sind gegen 17:30 Uhr im neuen Bivac angekommen, haben alles aufgebaut. Die Mechaniker haben sich noch mal schlafen gelegt. Mal schauen, was heute gemacht werden muss und wie kurz diese Nacht wird. In diesem Bivac sind wir eine Nacht, morgen geht’s weiter.“