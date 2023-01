Dakar: Schröder prescht weiter vor

Von: Frank von Staden

Rund 200 Kilometer konnte Daniel Schröder den Nissan Navara mit rund 140 km/h über die Sandstrecken von Saudi-Arabien treiben. © Roux

Der Dienstag hatte es bei der Rallye Dakar wahrlich in sich. Zum einen verbuchte der Thedinghäuser Daniel Schröder mit seinem Co-Piloten Ryan Bland einen Sahnetag und fuhr mit seinem Nissan bis auf Platz 28 vor, zum anderen sorgte der spanische Altmeister Carlos Sainz für eine so ungewöhnliche Aktion, dass diese wohl in die Geschichte der Dakar eingehen wird. Den Tagessieg holte sich auf der 9. Etappe der Franzose Sebastien Loeb. Mit mehr als 80 Minuten Vorsprung führt Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah die Gesamtwertung an.

Thedinghausen/Riad – Nach dem Ruhetag führte die neunte Etappe über 686 Kilometer von der Hauptstadt Riad in Richtung des größten Ölfeldes der Erde, Ghawar. Ziel war die Stadt Harad, die sich am Ende einer langen Verbindungsetappe befand. Die Wertungsprüfung über 358 Kilometer führte östlich von Riad in Nord-Süd-Richtung. Bereits nach sechs Kilometern überschlug sich Sainz mit seinem Audi in der Wüste, wurde leicht verletzt mit einem Hubschrauber abtransportiert. In der Luft aber überlegte es sich der 60-Jährige plötzlich anders, ließ sich bei seinem Wagen wieder absetzen und wartete auf seine Service-Crew, um doch weiter zu fahren. Ob er als Ausfalle gemeldet wird, stand bei Zeitungsandruck nicht fest.

Und die Schröder-Crew? Sie nutzte den Ruhetag perfekt! Fahrer als auch Mechaniker. „Wir hatten für uns alle ein Hotel für zwei Nächte gebucht. Das tat nach den ganzen Tagen im Zelt mal richtig gut. Dusche und ein weiches Bett waren für alle bitternötig. Die Mechaniker sind dann am nächsten Morgen um 6:30 Uhr wieder am Auto gewesen. Sie mussten erneut die Hinterachse reparieren, das Getriebe wurde auch auf Vordermann gebracht, die Dämpfer ebenfalls“, gab da Schröders Freundin Lisa Buja einen kleinen Einblick.

Etappe 9 ging dann für den 33-Jährigen und Bland mit einem Start aus dem Biwak um 8:28 Uhr los – und es lief wie am Schnürchen von Beginn an. Schröder konstatierte später: „Für die Crew war es dieses Mal eine kurze Reise. Wir mussten nur 320 Kilometer fahren. Worüber wir alle sehr glücklich waren, denn der Tag davor war sehr anstrengend. Wir hatten einen Supertag, der beste so weit. Platz 25. Und das mit nur 28:25 Minuten hinter dem Sieger Sebastien Loeb. Insgesamt sind wir dadurch endlich unter den Top 30 gelandet, Platz 28 im Gesamtklassement. Am Auto ist auch nichts, nicht mal unseren fast schon obligatorischen Platten haben wir gehabt. Perfekt!“ Dabei wählten Schröder/Bland erneut die Strategie, mit höherem Reifendruck zu fahren, um in den Dünen nicht Gefahr zu laufen, stecken zu bleiben. Schröder: „Wir haben schnell einen guten Rhythmus gefunden, konnten einige Teams überholen. Ryan hat da wirklich einen Super-Job gemacht. Wir hatten quasi immer die beste Spur und konnten fast 200 Kilometer mit 130 bis 140 hm/h über den Sand fegen, es lief. Aber wir wissen auch, dass jetzt noch einmal einige Etappen anstehen, die kein Zuckerschlecken werden.“

Am Mittwoch geht es für den Tross weiter nach Shaybah, 507 Kilometer für die LKW-Crew, insgesamt 624 Kilometer für die Piloten.