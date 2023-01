Dakar: In der Wüste kommt bei Daniel Schröder der Spaß zurück

Von: Frank von Staden

In der saudischen Sandwüste kam bei dem Thedinghäuser Motorsportler Daniel Schröder endlich wieder der Spaß an der härtesten Rallye der Welt zurück. © Croux

Der Thedinghäuser Motorsportler und die Dakar in Saudi-Arabien scheinen sich doch noch versöhnen zu wollen. Nach drei Etappen zum Vergessen mit zahlreichen Problemen mit der Streckenführung sowie dem Nissan Navara konnte der 33-jährige Pilot nach der 4. Etappe schon etwas grinsen und am Donnerstag huschte Daniel Schröder und seinem stark erkälteten Navigator Ryan Bland nach absolviertem fünften Durchgang sogar ein freudiges Lächeln durchs Gesicht.

Thedinghausen/Ha’il – Verständlich. Denn dieser Streckenverlauf war für Schröder dieses Mal wie gemalt. Diese fünfte Etappe führte die Teams erneut rund um Ha’il mit 373 Prüfungskilometer. Vor allem die zweite Schleife in Folge rund um Ha’il, der Hauptstadt des Geländerennsports in Saudi-Arabien, bestand ausschließlich aus Sand. Zunächst mussten die Teilnehmer kleine Dünen, Kamelgras und schnelle Streckenabschnitte mit Bodenwellen überwinden, bevor sie in offene Dünen-Gebiete fuhren. „Da kam bei mir richtig der Spaß auf. Ich liebe dieses Gelände. Und der Regen tags zuvor verhinderte das Aufwirbeln sichtbehinderter Sandwolken. Es kam fast so etwas wie ein entspanntes Fahren auf. Wenn man das so bei dieser Rallye überhaupt nennen kann. Klar war es auch wieder enorm anstrengend – aber erstmals irgendwie positiv anstrengend“, so Schröder. So verlangte dann auch diese Etappe den 67 verbliebenen Auto-Teams einiges ab. Bei den Slalomkursen war die technische Feinfühligkeit des Piloten schon sehr gefragt – entscheidend für die Jagd nach einer guten Zeit. Am Ende kamen dann auch nur die Experten mit absoluten Topzeiten im Ziel an. Schröder/Bland mussten nur einmal bei Kilometer 300 zittern, als ein „komisches Geräusch uns zum Anhalten zwang. Zum Glück war es nicht wieder der Keilriemen, sondern nur ein loses Blech. Später haben wir dann noch bemerkt, dass drei der vier Stoßdämpfer durch waren. Da wurden wir zum Schluss dann noch härter durchgeschüttelt. Aber alles in allem war es wirklich okay und hat Spaß gemacht!“

Es kam fast so etwas wie ein entspanntes Fahren auf. Wenn man das so bei dieser Rallye überhaupt nennen kann.

Die Etappe der Rallye gewann letztlich Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah (Katar). Stephane Peterhansel und Sebastien Loeb (beide Frankreich) bestimmten bis zur Etappenhalbzeit das Tempo. Dann übernahm der 52-jährige Katarer das Kommando und gab die Führung bis zum Ziel nicht mehr ab. In der Gesamtwertung baute er seinen Vorsprung auf 22:36 Minuten aus. Neuer Zweiter ist jetzt Peterhansel vor Yazeed Al Rajhi (Katar). Schröder/Bland sprangen auf Platz 42 vor. Am Freitag wäre es eigentlich für den Rallye-Tross nach Al Dawadimi gegangen, jedoch setzte der Starkregen auch das dortige Camp völlig unter Wasser, „deshalb ziehen wir direkt weiter nach Riyadh“, erklärte Schröders Freundin Lisa Buja. „Wir müssen statt 525 km jetzt 625 km nach Riyadh fahren.“