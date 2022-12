Rallye Dakar: Gelungener Start für Daniel Schröder

Von: Frank von Staden

Auf geht’s für Daniel Schröder (rechts) und seinem Navigator Ryan Bland zum Prolog. Am Ende wird es Gesamtplatz 38 und Rang zwei in der T1-Klasse. © Buja

Der Thedinghäuser Daniel Schröder hat an Silvester den Prolog bei der härtesten Rallye der Welt im saudischen Yanbu auf Platz 38 beendet. In der T1-Klasse wurde es gar Platz zwei.

Yanbu - Am Silvestertag fiel bei der 45. Auflage der härtesten Rallye der Welt der Startschuss für ein weiteres, echtes Motorsportabenteuer, an dem auch der Thedinghäuser Daniel Schröder mit seinem PS Laser Racing-Team teilnimmt. Auf dem Programm der Rallye Dakar stand der Prolog. Der diente in erster Linie dafür, die Startreihenfolge für die erste richtige Etappe festzulegen, die am Sonntag angeschossen wird.

Audi-Fahrer Mattias Ekström sicherte sich dabei Platz eins auf einer recht schnell zu befahrenden Schleife über 13 Kilometer nördlich der Hafenstadt Yanbu am Roten Meer rund um das „Sea Camp“. Er hielt Sebastien Loeb (BRX) in diesem doch recht kurzen Prolog als auch Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah (Toyota) aus Katar, der Vierter wurde, auf Distanz. Der Rekordsieger der Rallye Dakar, Stephane Peterhansel, landete auf Platz drei – ebenfalls in einem Audi. Er hatte elf Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen. Übrigens: Der spanische Kult-Motorsportler Carlos Sainz, der mit 60 Jahren der älteste Fahrer im Kreis der Sieganwärter ist, folgte mit dem dritten Audi als Sechster. Für Daniel Schröder und seinem Navigator Ryan Bland sprang letztlich ein starker 38. Platz von insgesamt 67 Auto-Teams heraus.

Am Abend davor, nachdem die Mechaniker eine letzte Probefahrt mit Auto „Manfred“, so taufte die PS Laser-Crew den Nissan Navara noch in Deutschland, absolvierten, fiel auf, dass irgendetwas mit der Lenkung nicht in Ordnung zu sein schien. Nach einer Kontrolle wurde festgestellt, dass die Lenkstange defekt war und somit wurde am Abend vor dem Prolog noch eine neue eingebaut. Daniel Schröder: „Das Auto läuft jetzt endlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Somit sollte der Prolog kein Problem sein. Ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht.“ Und Schröders Freundin Lisa Buja schrieb in ihr Dakar-Tagebuch: „Wir sind mit dem heutigen Ergebnis zufrieden. Die 13 Kilometer wurden in 8:58 Minuten absolviert. Daniel meinte nach dem Rennen: Der Prolog lief für uns zufriedenstellend. Die 1. Etappe ist nie ganz einfach, da man erst einmal seinen Rhythmus finden muss und die Intensität bei so einer kurzen Strecke recht hoch ist. Wir haben keine großen Fehler gemacht und sind auf der Strecke geblieben! Dies wurde vorher nochmals von der Organisation explizit angegeben, dass es wichtig ist, diese nicht zu verlassen, ansonsten würde es Strafen geben. In der Gesamtwertung sind wir auf Platz 38 mit nur 58 Sekunden hinter den Führenden M. Ekström und E. Bergkvist mit ihrem Audi. In der T1 Klasse sind wir auf Platz 2.“

Am Neujahrstag steht nun die erste Wertungsprüfung an. Von welcher Position Schröder starten wird, stand nach dem Prolog noch nicht genau fest. Die erste Etappe wird dabei ebenfalls eine Schleife rund um das „Sea Camp“ sein. Sie umfasst insgesamt 603 Kilometer, wovon der gewertete Abschnitt 386 Kilometer beinhaltet.