Dagmar Suhling jubelt über zwei DM-Titel

Baden – Deutsche Meisterin im Speerwerfen und im Dreisprung: Die Badener Leichtathletin Dagmar Suhling (TuS Huchting) kehrte äußerst erfolgreich von den Deutschen Seniorenhallen- und Winterwurfmeisterschaften in Halle/Saale zurück. Bei guten äußeren Bedingungen und in guter Frühform wurde sie ihrer Favoritenstellung im Speerwerfen ihrer neuen Altersklasse W 50 gerecht.

Gleich im ersten Versuch setzte sie sich mit 37,85 m an die Spitze des Feldes und verbesserte sich im zweiten auf 38,66 m. Keine der anderen Teilnehmerinnen kam auch nur annähernd an diese Versuche heran. Zum Abschluss steigerte die Badenerin ihren eigenen Bremer Landesrekord auf 39,96 m. Zweite wurde Petra Hirsch (TUS Traunreut, 33,26 m) vor Kerstin Krolikowski (SC Myhl LA, 31,41 m).

Der zweite Streich folgte im Dreisprung, den Dagmar Suhling mit guten 9,95 m vor Birgit Löffler-Röder von der LG Bamberg mit 9,71 m und Annett Jokiel-Straupe vom LTV Lippstadt mit 9,64 m gewann. Im Hammerwerfen konnte sie nicht an die guten Leistungen von den norddeutschen Meisterschaften anschließen und belegte mit 37,15 m den fünften Platz.

In ebenso guter Form startete Ehemann Sven Suhling (TuS Huchting) in der Altersklasse M50 in Hammer- und Diskuswerfen. Im Hammerwerfen belegte er mit 47,46 m den vierten und im Diskuswerfen mit 36,93 m den siebten Platz.