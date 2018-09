Dagmar Suhling holt WM-Gold - und wird zweimal Zweite

Baden - Ein Titel und zwei Silbermedaillen – für Dagmar Suhling war die Weltmeisterschaft der Senioren im spanischen Málaga eine Reise wert. Die für den TuS Huchting startende Badenerin gewann Gold im Werferfünfkampf und holte die Vizetitel im Speerwerfen sowie im Dreisprung. Ehemann Sven wurde im Hammerwerfen Siebter, im Gewichtwerfen Achter und Werferfünfkampf Sechster.

Gleich am zweiten Wettkampftag startete Sven Suhling im Hammerwerfen der M50. In einem absoluten Klassefeld von 24 Startern warf er mit 49,72 m eine neue Jahresbestweite und wurde guter Siebter.

Dagmar Suhling stellte sich in ihrer Spezialdisziplin, dem Speerwerfen, in der W45 einer starken Konkurrenz von 17 Teilnehmerinnen im Stadion von Torremolinos. Im ersten Versuch setzte sie sich mit 38,20 m vor Benczenleitnerne Preisinger (36,31). Im vierten Versuch wechselte die Führung an die Ungarin, die 41,92 m warf. Im fünften konterte die Badenerin und übernahm die Führung mit der Klasse-Weite von 42,39 m, jedoch konnte sich die Ungarin noch einmal steigern und gewann mit 43,69 m Gold vor Suhling. Gatte Sven haderte im Gewichtwerfen der M50 wie so viele mit dem ungewohnt glatten Wurfring. Mit schwachen 14,87 m belegt er trotzdem noch Platz acht.

Es folgte für Dagmar Suhling der Dreisprung in der W45. Mit der viertbesten Meldeleistung angereist, belegte sie nach dem ersten Durchgang mit guten 10,17 m Rang drei, steigerte sich im zweiten auf 10,52 m und sprang im fünften 10,58 m, womit sie sich hinter der Ungarin Szirbucz (11,87 m) und vor der Spanierin Gadea Solera (10,36 m) die zweite Silbermedaille holte.

Sven Suhling konnte im Werferfünfkampf im aufgrund der glatten Wurfringe ungeliebten Stadion von Torremolinos nicht an die Weite aus Málaga herankommen und warf nur 44,87 m. Im Kugelstoßen und im Diskuswurf erzielte er mit 11,31 m und 37,61 m akzeptable Weiten. Der Speerwurf lief sehr gut, er steigerte sich auf eine neue persönliche Bestleistung von 37,13 m mit dem 700-g-Speer. Im abschließenden Gewichtwerfen erzielte er 15,37 m. Damit belegte er im 28er-Feld den guten sechsten Platz.

Beim Werferfünfkampf haderte auch Dagmar mit den glatten Untergründen im Hammer- und Gewichtwerfen. Daher lag sie nach dem Hammerwerfen mit 33,30 m nur auf Rang sechs. Im Kugelstoßen machte sie jedoch mit der neuen Jahresbestweite von 10,80 m Boden gut – Dritte. Mit der neuen Bestleistung von 31,21 m im Diskuswerfen verbesserte sich die Badenerin auf den zweiten Platz. Nun kam ihre Paradedisziplin – das Speerwerfen. Hier setzte sie sich mit der Spitzenweite von 40,54 m vom 17er-Feld ab und übernahm vorm Gewichtwerfen mit 180 Punkten Vorsprung die Führung. Gleich im ersten Versuch warf sie das 9,08 kg schwere Gerät auf 11,24 m und gewann den Ttitel der W45 im Werferfünfkampf mit 3 736 Punkten vor Bettina Schardt (Deutschland, 3621) und Johana Maria Hernandez Rojas aus Spanien (3343).