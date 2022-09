Dagmar Suhling heimst gleich vier Nord-Titel ein

Sie räumte mächtig ab: Dagmar Suhling holte die Nord-Titel in ihren vier Wurfdisziplinen. © Behrmann

Acht Norddeutsche Meistertitel für drei LGKV-Seniorinnen – das gab es noch nie! Bei der Meisterschaft in Mahlow/Brandenburg war Dagmar Suhling in den vier Wurfwettbewerben der W50-Seniorinnen ebenso wenig zu schlagen wie in der W60-Altersklasse Brigitte Heidrich mit Erfolgen über 200 und 400 m sowie Esther Zoll über 800 und 1500 m.

Achim/Verden – Die Dreitageveranstaltung begann Dagmar Suhling mit starken 42,03 m im Hammerwurf, nur zehn Zentimeter unter ihrem seit 2021 auf 42,13 m stehenden Landesrekord. Mit 11,29 m blieb sie nur wenig unter ihrer diesjährigen Kugelstoßbestweite. Nach diesen beiden überlegenen Siegen wurde es im Diskuswurf etwas enger, mit 28,47 m zu 28,29 m für die zweitplatzierte Werferin gelang auch hier der Siegeswurf. Und zum Abschluss am dritten Tag der Meisterschaften auch im Speerwurf mit dem erwarteten überlegene Sieg. Mit 39,75 m bei böigen Winden war die 40 m Grenze nicht zu übertreffen.

Auch Brigitte Heidrich und Esther Zoll holen Gold

In den Wettbewerben der W60-Seniorinnen wurde Brigitte Heidrich ihrer Favoritenrolle ebenso wie Suhling gerecht. Über 200 m war sie mit 30,27 Sekunden ebenso überlegen wie über 400 m mit 69,36 Sekunden und kam damit ihren Landesrekorden sehr nahe.

Unschlagbar war in Mahlow auch Mittelstrecklerin Esther Zoll, die aus dem Landesverband Nordrhein kommend seit Jahresbeginn für die LG Kreis Verden startberechtigt ist. Über 800 m blieb sie mit 2:48,78 Minuten nur wenig über ihrer Jahresbestleistung, und über 1500 m siegte sie in ihrem ersten Rennen in 2022 mit 5:52,66 Minuten.

Seniorenchefin Birgit Schwers trat in der W60-Altersklasse zum Kugelstoß und Diskuswurf an. 9,41 m mit der Kugel hinter der ehemaligen 20 m Stoßerin Claudia Losch brachten ihr Platz zwei ein, die Diskusjahresbestweite von 25,90 m bedeutete Rang drei, nur 71 Zentimeter fehlten hier zum Sieg.

Sven Suhling mit dem Hammer Vizemeister

Als einziger LGKV-Senior trat Wurfspezialist Sven Suhling ein. Im Hammerwurfwettbewerb der M55-Senioren musste er als Zweiter mit 46,14 m nur seinem langjährigen Konkurrenten Rüdiger Möhring aus Bergedorf den Sieg überlassen, der auf 47,69 m kam. 37,41 m mit dem Diskus brachten in auf Platz drei, aber leichte Leistenprobleme ließen ihn auf den geplanten Speerwurf verzichten.

Für die LGKV-Senioren M60 und die Seniorinnen W60 geht es am Wochenende in Lage weiter, dort geht es um die Deutsche Meisterschaft im Teamwettbewerb. Das W60-Team hat sich als zweitbeste Mannschaft qualifiziert, die M60-Senioren als Fünfte ihrer AK. hbm