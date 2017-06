Dagmar Suhling gleich viermal Norddeutsche W45-Meisterin

Achim/Verden - Zur Norddeutschen Seniorenmeisterschaft der Landesverbände Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Berlin, die zugleich für Niedersachsen und Bremen als gemeinsame Landesmeisterschaft ausgewertet wurden, traten in Celle 556 Teilnehmer aus 228 Vereinen an. Darunter sechs von der LG Kreis Verden, die sich einen Nordtitel und drei Landesmeisterschaften sowie weitere Medaillenplätze erkämpften.

Norddeutsche und zugleich Landesmeisterin im Stabhochsprung der W50 wurde die Verdenerin Silke Meier, die sich ohne Konkurrenz über 1,80 m schwang und sich mehr noch über Platz zwei im Hammerwurf mit 29,44 m gegen sechs Konkurrentinnen freute und zuversichtlich ist, bald die 30-Meter-Marke zu übertreffen.

Zwei persönliche Bestzeiten gelangen W40-Läuferin Sonja Prüser (Verden). Über 800 m konnte sie sich als Dritte der Nordmeisterschaft und Meisterin für Niedersachsen und Bremen über ihren zweiten Landesmeistertitel in 2017 freuen, verfehlte aber nach 2:43,53 Minuten die angestrebte Qualifikationsnorm für die DM knapp um eine halbe Sekunde. Über 1500 m war die DM-Norm kein Problem für die Verdenerin. Als Vierte der Nord- und Zweite der Landesmeisterschaft verbesserte sie sich deutlich auf 5:26,18 Minuten und ist nun für die Anfang Juli in Zittau stattfindende Deutsche Meisterschaft gemeldet.

Den dritten Landestitel für das LGKV-Team schaffte Cäcilia Apel-Kranz (Verden) über 100 m der W60 mit 16,91 Sekunden, das war Platz zwei der Norddeutschen Meisterschaft. Dazu wurde sie jeweils Zweite über 200 m (36,25) und 400 m mit 88,19 Sekunden, das waren die Plätze zwei sowie drei der Nordmeisterschaft.

Jeweils Zweite der Landes- und Nord-Meisterschaft im Kugelstoß der W45 mit 9,24 m wurde die Verdenerin Claudia Weyde, mit dem Diskuswurf auf 25,17 m belegte sie Platz vier der Landes- und sieben der Nord-Meisterschaft. Und mit dem Hammerwurf auf 19,80 m war sie auch noch jeweils vierte beider Meisterschaften.

Klaus-Dieter Nolte im persönlichen Dreikampf

M50-Senior Klaus-Dieter Nolte (Verden) absolvierte wie so oft seinen persönlichen Dreikampf mit Dreisprung, Diskus- und Speerwurf und freute sich besonders über die Verbesserung mit dem Diskus um zwei Meter auf 37,72 m – Platz vier der Landes- und fünf der Nord-Meisterschaft. Mit 10,04 m beim Dreisprung auf den Plätzen sechs und sieben sowie 39,25 m beim Speerwurf auf Platz fünf beider Meisterschaften konnte er dagegen seine Jahresbestleistungen nicht ganz erreichen. Und über 200 m der M50 wurde der Verdener Udo Müller mit 29,19 Sekunden Vierter der Landes- und Achter der Norddeutschen Meisterschaft.

Der Oytener Holger Rennekamp und der Daverdener Rudolf Lüdemann verteidigten in der 4 x 100 m-Staffel ihren M60-Titel, diesmal als „Leihgaben nach Schleswig-Holstein“ im Trikot der Startgemeinschaft Team Stormarn. Mit Holger Kriedel und Wolfgang Schliestedt wurden sie mit flotten 55,00 Sekunden sicherer Nordmeister. Selbstkritisch merkte Schlussläufer Lüdemann an: „Ich bin etwas zu spät losgelaufen, daher kamen wir nicht unter 55 Sekunden.“ Holger Rennekamp zeigte als Einzelläufer über 100 m ein gutes Rennen und wurde für den Startgemeinschafts-Stammverein Ahrensburger TSV mit 14,43 Sekunden Dritter der M60-Sprinter.

In Celle überzeugten auch die für den TuS Huchting Bremen startenden Badener Dagmar und Sven Suhling. Als Vorbereitungswettkampf für die Ende Juli anstehende EM im dänischen Aarhus war Dagmar Suhling in der W 45 überragend – viermal angetreten und viermal Norddeutsche Meisterin. Mit sehr guten 10,60 m im Kugelstoßen hatte sie gut einen Meter Vorsprung vor der Zweitplatzierten, mit guten 28,55 m im Diskuswerfen konnte sie sich ebenso wie im Hammerwurf mit 34,19 m behaupten. In ihrer Paradedisziplin Speerwurf ließ sie sehr gute 38,38 m folgen und hatte damit über sieben Meter Vorsprung.

Sven Suhling ging in der M 50 ebenfalls in vier Disziplinen an den Start. Mit der neuen persönlichen Bestleistung von 40,54 m im Diskuswurf (Platz vier), 49,26 m im Hammerwurf (Platz zwei), 34,34 im Speerwurf (Platz zwölf) und 11,90 m im Kugelstoßen (Platz fünf) war er ebenso sehr zufrieden.

hbm