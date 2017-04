Cordes: Gucken nur auf uns

Oyten - Keine leichte Aufgabe wartet auf den vom Abstieg bedrohten Handball-Landesligisten TV Oyten. Denn mit dem TuS Sulingen (Sonnabend, 19 Uhr) gibt der aktuelle Tabellenzweite seine Visitenkarte beim Team von Trainer Thomas Cordes ab.

„Unsere Deckung war zuletzt ziemlich stabil und ist somit ein gutes Fundament. Wichtig ist, dass wir unsere Fehlerquote im Angriff weiter minimieren“, will Cordes zudem das Umschaltspiel verfeinern. Da passt es gut ins Bild, dass sich die Oytener körperlich in einem guten Zustand präsentieren. Für den TVO-Trainer auch der Arbeit seiner beiden Vorgänger geschuldet.

Neben den beiden Langzeitverletzten Sören Boettcher und Bernd Ludwigs, fehlt nun auch noch Linkshänder Hauke Herbst (Verdacht auf Bandscheibenvorfall). Das Hinspiel verloren die Oytener knapp mit 26:29. Daher brennen Cordes & Co. auf eine Revanche, die gleichzeitig ein dickes Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt wäre. Auf Seiten der Sulinger ist vor allem der ehemalige Bundesligaakteur Jan Mohrmann zu beachten. Doch für Cordes spielt das nur eine Nebenrolle. „Wir wissen, was wir können. Daher gucken wir in erster Linie auf uns und sollten uns nicht zu viel mit dem Gegner beschäftigen.“

bjl