Bassens Nina „nervenlos“ Kobelt bleibt im Elfer-Krimi vom Punkt cool

Von: Frank von Staden

Bad in der Menge: Riesengroß war der Jubel bei Bassens Frauen und ihrem Anhang nach dem Pokalgewinn. © von Staden

Erstmals in der Geschichte des Frauenfußballs ging am Donnerstag der Bezirkspokal in den Landkreis Verden. In einem wahren Krimi, der im Elfmeterschießen mündete, nachdem es in der regulären Spielzeit 1:1 (0:0) hieß, setzte sich der TSV Bassen gegen den klassenhöheren Landesligisten SV Eintracht Lüneburg II mit 5:3 durch. Den entscheidenden Elfer verwandelte Nina Kobelt eiskalt und stieß damit eine Party an der Dohmstraße loß, die bis in die späten Abendstunden anhielt

Bassen – „Klar hatte ich Schiss, als ich dran war und wusste, dass ich hier alles klarmachen könnte. Dafür war das Gefühl nach diesem entscheidenden Schuss um so geiler – unbeschreiblich“, kehrte „Nina Nervenlos“ später ihr Inneres kurz nach Außen. Vor ihr trafen da für die Grün-Roten vom Punkt schon Zoe Laforce (2:1), Joelle-Laureen Trimpert (3:1) und Aline Stenzel (4:3), während Ann-Kristin Willms das Leder an die Unterkante der Latte wuchtete. Bärenstark auch Bassens Keeperin Jennifer Schmidt, die gleich zweimal entscheidend bravourös reagierte.

Dass die Gastgeberinnen überhaupt in diesen Nervenkrimi kamen, hatten sie aber dem Treffer von Aline Stenzel aus der 72. Minute zu verdanken, die einen langen Ball geschickt über die herausstürzende Lüneburger Torhüterin lupfte. Da brach auf dem mit über 200 Zuschauern, die für enorme Stimmung mit Bengalos, Trommeln und Gesängen sorgten, befüllten Bassener Sportplatz ein echter Orkan aus. Und der pustete die bis zum Umfallen kämpfenden Bassenerinnen, denen in der Schlussphase gegen immer stürmischer auftretenden Gäste die Körner auszugehen drohte, so bis zum Schlusspfiff. Vergessen war da der Schock aus der 47. Minute, als Lüneburgs Mittelstürmerin Nadja Kühl die bis dahin schmeichelhafte Gästeführung erzielen durfte. „Denn bis dahin hatten wir es ja richtig gut gemacht, besaßen die klar besseren Torchancen im ersten Durchgang. Spielerisch war zu merken, dass Lüneburg eine Klasse höher spielt – aber das haben wir durch hohe Laufarbeit und Willen wettgemacht“, meinte da Bassens sportlicher Leiter Uwe Norden. Und sein Coach Bastian Okrongli, der auch weit nach Spielschluss Schnappatmung vor Freude aufwies, konstatierte: „Ich habe noch nie ein so gutes und auch intensives Spiel von meiner Truppe gesehen! Ich bin so unglaublich stolz auf die Mädels, die sich den Pokal zu 100 Prozent verdient haben.“

Dabei wäre dieser Sieg fast noch vom Teller gerutscht. Denn kurz vor dem Abpfiff soll Carolin Werth ein strafbares Foul gegen Kühl im 16er unterlaufen sein, der gut leitende Unparteiische Till Reese pfiff Strafstoß (90.+2). Dann aber entschied sein Assistent Tim Cordes auf zuvor Abseits. Okrongli: „Da hatten wir Glück, gar keine Frage. Aber das muss man sich verdienen – und wir hatten es einfach verdient!“