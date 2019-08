Coels-Team bekommt ersten Vorgeschmack

Etelsen – Einen ersten Vorgeschmack auf das, was sie in der kommenden Saison erwarten wird, bekamen am Wochenende die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Etelsen in der Qualifikation des Bezirkspokals. So unterlag das Team von Trainer Alexander Coels dem Mitaufsteiger FC Hambergen auf eigenem Platz deutlich mit 0:4 (0:1).

„Das war unter dem Strich eine verdiente Niederlage. Auch wenn diese hinten heraus etwas zu hoch ausgefallen ist. Auch wir hatten unsere Chancen, haben diese aber nicht nutzen können. Dennoch geht das Ergebnis so in Ordnung“, konstatierte später Etelsens Übungsleiter, der von Beginn an einen dominanten Gast sah, der versuchte, das Spiel schnell in den Griff zu bekommen. So fiel der erste Treffer für den FC auch folgerichtig in der 24. Minute. Doch bis zur Pause boten sich dann auch den Etelserinnen Einschussmöglichkeiten. Die aber konnten Alissa Haase als auch Josefine Freese nicht im Hamberger Gehäuse unterbringen.

Nach der Pause hielten die Etelserinnen dann lange dagegen, brachen erst zum Schluss ein. Denn nach dem 0:2 (70.) war klar, dass die Partie verloren gehen würde. Am Ende kassierten die Hausherrinnen dann noch die Treffer drei und vier in der 84. Minute sowie in der Nachspielzeit.

TSV Etelsen: Bohlmann - Ammon, Heinemann, Philipp, Rückert (82. Brake), Möller, Van-Veen, Haase, Wilkens (73. Preiß), Freese (59. Zehl). vst