Oytens Coach Marc Winter gibt sich keinen Illusionen hin

Von: Kai Caspers

Sein Einsatz in Habenhausen ist noch fraglich: Oytens Abwehrchef und Kreisläufer Timo Blau. © häg

Die vergangene Niederlage im Derby gegen Rotenburg – sie hat keine großen Spuren hinterlassen bei Handball-Oberligist TV Oyten. „Natürlich hatten wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht. Aber wir lassen uns jetzt auch keine Krise einreden“, erklärt TVO-Trainer Marc Winter vor dem Gastspiel (So., 17 Uhr) beim Titelaspiranten und Tabellendritten ATSV Habenhausen.

Oyten – Dass die Trauben für die Oytener beim Drittliga-Absteiger extrem hoch hängen, dessen ist sich Winter bewusst und gibt sich somit keinen Illusionen hin. „Wir haben da nichts zu verlieren. Um etwas Zählbares mitzunehmen, müsste schon viel zusammenkommen. Wir sehen die Partie somit eher als Bonusspiel und als Vorbereitung für die kommenden richtungsweisenden Begegnungen“, verweist Winter auf die anstehenden Duelle gegen Elsfleth, Bremervörde und Delmenhorst. Angesprochen auf den Gegner, hat Oytens Trainer schon jede Menge Respekt. „Die Mannschaft spielt einen guten Ball und ist auf allen Positionen gut besetzt. Daher sollten wir unsere Fehlerquote so gering wie möglich halten und vor allen Dingen eine bessere Quote im Abschluss als noch gegen Rotenburg an den Tag legen.“

Verzichten müssen die Oytener in jedem Fall auf Maximilian Sell. „Nach dem Foul des Rotenburgers war seine Schulter zwar doch nicht ausgekugelt, aber die endgültige Diagnose steht noch aus. Daher kommt ein Einsatz für ihn in jedem Fall zu früh“, so Winter. Auch Timo Blau, der unter Rückenproblemen leidet, ist fraglich. Winter: „Das Verletzungspech bleibt uns leider treu.“