Coach Jörg Beese hadert mit Fischerhuder Chancenwucher

Fischerhude – „Der Witz des Jahres, dass wir aus diesem Spiel nur ein 1:1 mitnehmen konnten. Die Partie hätte auch 10:4 ausgehen können, so viele beste Chancen hatten wir“, haderte Fischerhudes Bezirksliga-Coach Jörg Beese mit dem Chancenwucher seiner Fußball-Damen gegen den FC Hambergen. Damit wartet die Wümme-Elf weiter auf ihren ersten Saisondreier.

„Ich kann der Mannschaft nur wenig vorwerfen. Sie hat enorm gearbeitet, wollte den ersten Sieg erzwingen und erspielte sich eine Vielzahl bester Möglichkeiten, doch wir haben teilweise den Ball aus nur drei Metern nicht an der Torfrau vorbeigebracht. Als wir dann endlich in Führung gegangen sind, haben wir urplötzlich nachgelassen und uns prompt den Gegentreffer gefangen. Zwar haben wir danach wieder konzentriert agiert, doch letztlich wollte kein Tor mehr für uns fallen“, so Beese, der diese Partie dann als „bittere Erfahrung“ abhakte. Bereits zur Pause hätten die Gastgeberinnen deutlich führen müssen, versiebten aber reihenweise Chancen. Erst Sophie Sanner brach den Bann (53.). Das aber war am Ende zu wenig.

TSV Fischerhude-Q.: Nina Brüning - Rodig (77. Oeltjen), Kommnick, E. Freese, J, Freese, Sanner, Hennings, Burmeister (88. Gosse), Schneider, Rainer, Thran. vst