Coach Haase: „Mein Team spielte zu hasig“

Einzige Oytenerin in guter Form: Keeperin Swantje Boettcher.

Oyten - Der Spitzenreiter war mehrere Nummern zu groß: Handball-Oberligist TV Oyten II kehrte am Sonntag mit einer 13:36 (4:11)-Niederlage vom VfL Stade zurück. „Im Angriff spielte mein Team zu hasig, vier Treffer in der ersten Halbzeit sprechen Bände“, monierte Jens Haase. Es fehlte komplett am Durchsetzungsvermögen. Dagegen zeigte sich der Trainer mit der Abwehr und dem Rückzugsverhalten einverstanden, schließlich gelangen dem Titelfavoriten auch nur elf Tore.

In der zweiten Halbzeit zogen die Gastgeberinnen dann das Tempo an, liefen zahlreiche erfolgreiche Gegenstöße und hatten relativ leichtes Spiel. Beim 17:7 (36.) betrug der Abstand erstmals zehn Treffer, beim 33:13 (56.) dann sogar 20 Buden. Am Ende setzte Stade, das mit hervorragendem Umschalten glänzte, mit 36:13 ein weiteres Ausrufezeichen. Haase: „Wir wurden nach der Pause richtig überrollt.“ Einzig seiner Keeperin Swantje Boettcher, die sich immer wieder gegen die Angriffe stemmte, erteilte der TVO-Coach eine gute Note.

Tore Oyten II: Wendt (2), Steinsträter (1), Kruse (4/3), Stoffel (1), Otten (1), Johannesmann (1), Radziej (1/1), Siemers (2). J vde