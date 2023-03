Christoph Stötzel rettet SV Wahnebergen noch einen Punkt

Traf kurz vor Schluss für seinen SVW zum 1:1-Ausgleich: Christoph Stötzel. © Privat

Auch die 1. Fußball-Kreisklasse ist nun gänzlich aus dem Winterschlaf erwacht. Für eine Überraschung sorgte dabei der Verdener Türksport, der Aufstiegsaspirant SV Wahnebergen beim 1:1 am Rande einer Niederlage hatte.

TSV Fischerhude-Quelkhorn II - TSV Bierden 3:4 (1:3). Die Gäste gingen bereits nach 45 Sekunden durch Steffan Wuttke in Führung. Nur zwei Minuten später glich der Gastgeber durch Noah Kallhardt zum 1:1 aus. In der 24. Spielminute erzielte Jannik Sobczak die erneute Führung für Bierden. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel traf Steffan Wuttke mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Pausenstand. Fünf Minuten nach Wiederbeginn gelang dann aber Dennis Mahler der Anschlusstreffer für den Gastgeber. Noah Kallhardt glich dann gar zum 3:3 für den Gastgeber aus (70.). Doch die Freude darüber währte nur kurz. Denn zehn Minuten vor Schluss war es Hanno Stumpf, der den Siegtreffer für Bierden erzielen konnte.

TSV Etelsen III - TSV Blender 1:1 (1:1). „Am Ende geht das so schon in Ordnung. Einen Sieger hatte die Partie nicht verdient, auch wenn Blender ein leichtes Chancenplus verzeichnen konnte“, urteilte später Etelsens Trainer Markus Thal. So war es eine über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe geführte Partie. Der Gastgeber ging bereits in der dritten Spielminute durch Malte Hauschild mit in Führung. Nach gut 20 Minuten glich Bjarne Bollert für Blender. Im zweiten Abschnitt hatten die Gäste dann mehrfach die Chance, um den zweiten Treffer zu markieren, doch Etelsens Schlussmann Leon Penzek verhinderte das mit einigen Glanzparaden und so blieb es beim Unentschieden.

FSV Langwedel-Völkersen II - SV Holtebüttel 0:4 (0:3). „Absolut verdient – auch in der Höhe. Wir waren eindeutig das bessere Team“, urteilte später SVH-Trainer Uwe Henke. Finn Oestmann erzielte in der 21. Spielminute die 1:0-Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Andre Weiland auf 2:0. Jannis Delventhal per Foulelfmeter (40.) zum 3:0 sorgte bereits zur Pause für die Vorentscheidung. 20 Minuten vor dem Ende traf Nils Pappenberg zum Endstand.

TSV Thedinghausen II - TSV Achim II 1:2 (1:1). Am Ende wäre für Thedinghausen Trainer Nils Boldt eine Punkteteilung eigentlich die gerechtere Lösung gewesen, „denn es war über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe.“ Mohammed Ismael erzielte in der 23. Spielminute die Führung für den Gastgeber. Zehn Minuten vor der Pause glich Abdulah Sahinoglu für Achim aus, wobei es bis zur Halbzeit blieb. Lennert Maaß mit einer bis dahin soliden Vorstellung war es, der in der 62. Minute mit einem unglücklichen Eigentor die 1:2-Niederlage für den Gastgeber besiegelte.

Verdener Türksport - SV Wahnebergen 1:1 (1:0). Noch einmal mit einem blauen Auge davon kam der eigentlich hohe Favorit aus Wahnebergen bei einem Verdener Türksport, der früh durch Emirhan Ünlü in Front gehen konnte (6.) und danach das eigene Tor regelrecht vernagelte. Bis kurz vor dem Ende sah es dann nach einer faustdicken Überraschung aus, dann aber dezimierten sich die Hausherren durch eine Gelb-Rote Karte selbst (88.), nur ein paar Sekunden später versenkte Christoph Stötzel doch noch das Leder im Gehäuse und rettete so dem Arizanov-Team zumindest noch einen Zähler. TSV Dauelsen - TSV Brunsbrock II 0:1 (0:1). Für Dauelsen Trainer Jörn Liegmann geht der Sieg der Gäste unter dem Strich in Ordnung, „denn meine Mannschaft fand vor allem im ersten Durchgang überhaupt nicht statt.“ Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel war es dann Daniel Vierkant, der zur verdienten Führung der Gäste traf. Im zweiten Durchgang hatten beide Teams noch einige Torchancen, doch Zählbares sprang dabei nicht heraus. ml