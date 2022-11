Schweitzer: Auf robuste Deckung einstellen

Steht mit Daverden unter Druck: Boyke Wilkens. © häg

Für Handball-Verbandsligist TSV Daverden läuft es in dieser Saison alles andere als rund. Zuletzt setzte es für das Team von Christoph Schweitzer gleich drei deutliche Niederlagen. Und ausgerechnet in dieser Situation geht es nun am Samstag (17.30 Uhr) in eigener Halle gegen den Tabellendritten Wilhelmshavener HV II.

Dass seine Mannschaft in dieser Partie der Außenseiter ist – dessen ist sich Christoph Schweitzer natürlich bewusst. Dennoch gibt es für ihn keine zwei Meinungen. „Wir müssen endlich mal wieder punkten. Ganz egal, auf welchem Platz der Gegner steht“, sagt Daverdens Trainer. Aber das wird alles andere als einfach, da Wilhelmshaven ja nicht von ungefähr in der oberen Tabellenhälfte zu finden ist. „Der WHV stellt eine sehr robuste Deckung. Darauf gilt es sich einzustellen. Zudem müssen wir unsere eigenen Fehler auf ein Minimum reduzieren. Daher haben wir unter der Woche im Training auch viel an der Abstimmung der Lauf- und Passwege gearbeitet“, erklärt Schweitzer. Fehlen werden Tielitz, Mahlmann, Wehrkamp und Beuße. Dafür kehrt Ole Fastenau wieder in den Kader zurück. kc