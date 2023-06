Schwimmen: Christiane Streek holt Bronze bei Masters-DM

Erfolgreiche DM: Christiane Streek, die Bronze holte, und Bruder Christopher. © Verein

Bei den Deutschen Meisterschaften der Masters im Schwimmen in Dresden gewann Christiane Streek von der SGS Verden/Dörverden Bronze in der AK 35 über 50m Rücken in 0:36,87 Minuten. Bruder Christopher (AK 30) stellte zwei Vereinsrekorde auf.

Dörverden - Über 100m Rücken (1:23,04) kam Christiane Streek auf Platz fünf, über 50m Brust (0:42,17) auf Rang sechs und über 50m Schmetterling (0:36,10) auf den siebten Platz.

Christopher Streek mit zwei Rekorden

Christopher Streek (AK 30) glänzte mit zwei Vereinsrekorden. Über 100m Rücken verbesserte er die eigene Bestzeit um 1,2 Sekunden auf 1:08,95 Minuten und kam auf Rang fünf. Über 50m Rücken steigerte er sich um 0,6 Sekunden und wurde in 0:31,52 Minuten Neunter. Über 200m Lagen verfehlte er als Fünfter seinen Vereinsrekord um 13/100 Sekunden in 2:28,28 Minuten. Über 100m Brust (1:14,83) wurde er Achter und über 50m Brust (0:33,87) Zwölfter.