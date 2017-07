Christian Siedlitzki lässt nichts anbrennen

Armsen - Der Armsener Christian Siedlitzki (LAV Verden) gewann in überlegener Manier die 15. Auflage des WEZ fit fun Triathlons in Möllbergen bei Minden. Für die 500 Meter Schwimmen, 21 Kilometer Radfahren und den abschließenden Lauf über die sechs Kilometer benötigte der gebürtige Österreicher 1:03,45 Stunden.

Bei besten Wetterbedingungen wurde der Schwimmbewerb in einem See in Borlefzen gestartet. Jedoch nicht ohne Hindernisse. Aufgrund des Niedrigwassers mussten sich die Sportler durch massive Algenteppiche kämpfen. Da wurden selbst die 500 Meter zu einer großen Herausforderung. Siedlitzki stieg als Dritter aus dem Wasser und übernahm bereits nach wenigen Metern auf dem Rad die Führung, die er bis zum Ziel nicht mehr abgeben sollte. Auf der Strecke, die nur teilweise für den Verkehr gesperrt war, war volle Konzentration gefordert. Das meisterte der 52-Jährige ohne große Probleme und ließ auf der abschließenden Laufstrecke nichts mehr anbrennen.