Rallye: Christian Lemke will wieder in die Punkte-Ränge

Teilen

Oben angreifen – so lautet das Ziel für Christian Lemke, Rallyefahrer aus Dörverden, und seinen Co-Piloten Gino Kruhs. © privat

Packende Rallye-Action im Dreiländereck für Christian Lemke: Der Dörverden startet am Freitag und am Sonnabend beim siebten und somit letzten Lauf zum ADAC Opel e-Rally Cup innerhalb der ADAC 3-Städte Rallye rund um Freyung statt.

Dörverden - Dort wird der Förderfahrer des ADAC Weser-Ems mit seinem Beifahrer Gino Kruhs das Rennen aufnehmen. Der Zeitplan und die Strecken stehen, der Countdown zur 58. ADAC Knaus-Tabbert-3-Städte-Rallye, das grenzenlose Motorsport-Spektakel in drei Ländern, läuft.

Ausgestattet ist das Event wiederum mit dem Prädikat zur European Rally Trophy, zählt die Veranstaltung neben der Deutschen Rallye Meisterschaft, dem Mitropa Rally Cup doch auch zur tschechischen Rallye Meisterschaft. Geplant sind Wertungsprüfungen in Tschechien (Freitag) sowie in Österreich und Deutschland (Sonnabend.

„Es wird eine beeindruckende Rallye“

Der ADAC Südbayern erwartet bei der mit zahlreichen nationalen und internationalen Prädikaten bestückten Veranstaltung über 100 Teams aus ganz Europa sowie Tausende Fans. „Gut für uns, damit wir wieder das gewohnte Gefühl für unser Fahrzeug entwickeln,“ berichtet Christian Lemke. Sein Beifahrer Gino Kruhs ergänzt: „Für mich wird es der erste Auftritt bei der ADAC 3-Städte-Rallye sein und wir freuen uns auf die selektiven Strecken. Die ersten Eindrücke über die Verhältnisse vor Ort verschafften wir uns durch die Streckenbesichtigung. Es wird sicherlich eine beeindruckende Rallye für uns alle, ich freue mich auf die direkten Duelle mit den Kollegen aus dem ADAC Opel e-Rally Cup.“

Da die Zeitabstände in ihrer Division immer enger werden, möchten Lemke und Kruhs ganz oben mitmischen. Im vergangenen Jahr fuhr der 22-jährige Dörverdener als Vierter in die Punkte-Ränge – das will er diesmal natürlich wiederholen.