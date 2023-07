Christian Lemke trotz technischer Probleme Achter

Am Ende herrschte Jubel: Christian Lemke (rechts) aus Dörverden und Stephan Schneeweiß wurden Achte. © privat

Starke Leistung von Christian Lemke und Stephan Schneeweiß: Beim 4. Lauf im ADAC Opel e-Rally Cup in und um die Bezirkshauptstadt Weiz in der Oststeiermark, Österreich, erreichte der Dörverdener mit seinem Co-Piloten den achten Platz und liegt in der Gesamtwertung auf dem fünften Rang.

Dörverden – Das Event startete für den Förderfahrer des ADAC Weser-Ems mit der ersten Wertungsprüfung „Strallegg 1“. Lemke war von Beginn an konzentriert – und auch die zweite Wertungsprüfung „Anger Sprint 2“ war in Ordnung. Es folgte noch die Prüfung „Rundkurs Anger“. Der 23-jährige Lemke: „Mit 28,4 Sekunden Rückstand auf den Ersten mussten wir auf dem sechsten Gesamtplatz zufriedengeben. Die Strecken hier sind unheimlich tückisch, weil das Gripniveau sich ständig ändert und du dich praktisch vor jeder Kurve überraschen lassen musst, wie viel Haftung wirklich da ist.“

Am Folgetag wollte das Team im Opel Corsa e-Rally den Abstand verringern. Die erste Wertungsprüfung war mit Platz sechs in Ordnung, es konnten alle Teilnehmer des Opel Corsa e-Rally Cup die nächsten zwei Prüfungen nicht fahren, sie wurden nach Unfällen Hauptfeld der Veranstaltung abgesagt. Für Lemke kam ein weiterer Fahrpedalbruch auf der Prüfung 9 dazu, „wir konnten uns aber ins Ziel und in den Service retten. Das Fahrpedal wurde gewechselt und auch der immer wieder einklappende Sturz des rechten Vorderrades wurde behoben.“

Duo stolz auf die Leistung

Die letzten beiden Prüfungen des Finaltages schloss das Duo auf Platz fünf und sechs ab und landete somit auf einem guten achten Platz in der Cup-Wertung. Lemke: „Wir können stolz auf uns sein, dass wir trotz der heißen Temperaturen im Auto so gute Leistungen erbracht haben. Wir sind mit dem Rang im Mittelfeld zufrieden. Ohne die technischen Schwierigkeiten und unserem Fehler beim Aufschrieb der 7 Wertungsprüfung hätten wir mit Platz vier liebäugeln können.“

Auch bei Stephan Schneeweiß konnte man im Ziel in ein sichtlich zufriedenes Gesicht blicken: „Die Arbeit mit Christian hat sehr viel Spaß gemacht. Der Mix aus schnellen und selektiven Bergprüfungen war super. Der Erfolg freut mich natürlich umso mehr!” Der Co-Pilot erhielt Lob von Lemke: „Stephan hat übers gesamte Wochenende eine klasse Leistung gezeigt.

Stand ADAC Opel Electric Rally Cup (nach 4 von 8 Läufen): 1. Reiter, 126 Punkte. 2. Carlberg 121. 3. Pröglhöf 84. 4. Rumeau 78. 5. Lemke 55. 6. Van Hoof 42. 7. Tarta 39. 8. Baur 36. 9. Gudet 34.