Dörverdener Rallye-Pilot Christian Lemke: Das Podium soll es sein

Von: Ulf Horst von der Eltz

Den Kalender immer im Blick: Christian Lemke aus Dörverden und sein Beifahrer Stephan Schneeweiß peilen im ADAC Opel e-Rally Cup das Podium an. © privat

Mit Hochspannung fiebert Christian Lemke der neuen Saison entgegen. Nicht nur, dass der ADAC Opel e-Rally Cup noch attraktiver wird – der Pilot aus dem Dörverdener Rallye-Team hat sich für 2023 ein großes Ziel gesetzt: „Mein Beifahrer Stephan Schneeweiß und ich möchten diesmal ausschließlich im ADAC Opel e-Rally Cup starten und dann auch um das Podium mitfahren.“

Dörverden – Der weltweit erste und bis dato einzige Markenpokal für elektrische Rallyefahrzeuge geht nach zwei bereits erfolgreichen Jahren mit einem deutlich aufgewerteten Terminkalender in seine dritte Saison und präsentiert sich noch besser aufgestellt. Die technische Basis des 100 Kilowatt starken Opel Corsa-e Rally wurde beibehalten, fortlaufende Detailoptimierung sorgt für bessere Performance, niedrigeren Energieverbrauch und einfacheres Handling für die Teams.

Neben Deutschland als Basis gastieren wir in drei Ländern, in denen der Rallyesport seit jeher einen sehr hohen Stellenwert genießt, was den Kalender nochmals deutlich aufwertet.

Es stehen acht Wertungsläufe in vier Nationen mit der Deutschen Rallye-Meisterschaft als Basis auf der Agenda. Auftakt und Finale steigen in Deutschland, dazu freuen sich Lemke und Schneeweiß auf Starts in der Schweiz, in Österreich sowie zweimal in Frankreich. „Neben Deutschland als Basis gastieren wir in drei Ländern, in denen der Rallyesport seit jeher einen sehr hohen Stellenwert genießt, was den Kalender nochmals deutlich aufwertet“, frohlockt Lemke.

Das Herzstück bilden die vier Wertungsläufe im Rahmen der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM). Erneut geht der Auftakt am ersten Mai-Wochenende im Rahmen ADAC Actronics Rallye Sulingen über die Bühne.

Das Highlight steigt im Dreiländereck

Das absolute Highlight steigt beim Saisonfinale des ADAC Opel e-Rally Cup, bei dem die schnellen Stromer im Rahmen der neuen Central European Rally im Dreiländereck Deutschland/Österreich/Tschechien vor Weltmeisterschaftskulisse starten – am letzten Oktober-Wochenende wiederum im Rahmen der ADAC 3-Städte-Rallye mit ihren selektiven Wertungsprüfungen in Niederbayern sowie im angrenzenden Oberösterreich.

Mit großen Erwartungen geht auch der ADAC ins Jahr 2023. Dessen Motorsportchef Thomas Voss: „Wir haben mit Freude zur Kenntnis genommen, wie zahlreich die Anfragen seitens der Veranstalter nach Austragung eines Cup-Laufs waren. Der Erfolg der Premierensaison und die Aufmerksamkeit der Serie in Politik, Öffentlichkeit und bei den Medien hat das Interesse nochmals angeheizt.“

Christian Lemke unterstreicht Bedeutung

Das unterstreicht der Dörverdener Christian Lemke, in dessen Augen sich die Serie wie auch für Beifahrer Stefan Schneeweiß schon etabliert und einen wichtigen Beitrag für die Zukunft des Rallyesports in Deutschland geleistet habe. „Der erste elektrische Rallye-Markenpokal weltweit begeisterte mit der Dynamik des 100 kW/136 PS starken Opel Corsa-e Rally ebenso wie mit einem starken Teilnehmerfeld, das junge Talente aus sechs Nationen vereinte und Garant für spannenden Rallyesport war.“ Lemke lässt es sich nehmen, ein herzliches Dankeschön an alle Förderer, Partner und Sponsoren zu senden: „Ohne deren Verlässlichkeit wäre diese Saison nicht möglich gewesen.“

Die Termine 5./6. Mai: ADAC Rallye Sulingen 2./3. Juni: Rallye du Chablais, Aigle (CH) 17./18. Juni: Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer (FR) 14./15. Juli: Rallye Weiz (AT) 18./19. August: ADAC Saarland-Pfalz Rallye, St. Wendel 1./2. September: Rallye Mont-Blanc, Morzine (FRA) 29./30. September: ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke 27. bis 29. Oktober: Central European Rally, Passau (DE/AT/CZ)

Der Corsa-e Rally ist als ideale Plattform für den Einstieg in den Rallyesport konzipiert. Das Auto verfügt über einen Elektromotor mit einer Leistung von 100 kW/136 PS und einem Drehmoment von 260 Newtonmeter aus dem Stand. Während Elektromotor, Inverter und Batterie-Einheit aus Kostengründen aus dem Serienfahrzeug übernommen wurden, kommt vor allem in sicherheitsrelevanten Bereichen feinste Rennsport-Technik zum Einsatz. Geladen werden die Rallye-Flitzer über ein neuartiges System von Service-Partner eLoaded. Dabei wird der Strom vom öffentlichen Mittelspannungsnetz, zu dem bundesweit zahlreiche Zugangspunkte angelegt sind, mit rund 20.000 Volt abgenommen und in einem eigenen Transformator in 1.000 Volt Gleichstrom (DC) umgewandelt, der dann an die einzelnen Ladepunkte im Servicepark weitergeleitet wird.