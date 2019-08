Christian Heusmann stellt die Weichen – 2:0

Bezirksliga: Etelsen gewinnt verdient gegen Ippensen / Goerdel: „Mutiger Auftritt“

+ Nils Goerdel Foto: Lakemann

Etelsen – Einen verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg feierte der TSV Etelsen am Freitagabend gegen den SV Ippensen. Sehr zur Freude von Nils Goerdel. „Es war wichtig, dass wir den ersten Dreier jetzt geschafft haben. Aufgrund der Vielzahl an Chancen geht das Ergebnis auch völlig in Ordnung. Obwohl ich sagen muss, dass Ippensen nicht so tief gestanden hat, wie wir es erwartet hatten. Das war schon ein mutiger Auftritt“, bilanzierte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten.