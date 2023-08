Christian Ahlers-Ceglarek fordert Steigerung

Von: Kai Caspers

Hofft auf den ersten Sieg: Christian Ahlers-Ceglarek. © Staden, Frank von

Vor einer hohen Hürde steht Fußball-Landesligist TB Uphusen beim hoch gehandelten TuS Harsefeld.

Uphusen – Nachdem der Saisonauftakt für Fußball-Landesligist TB Uphusen beim 1:4 gegen Drochtersen/Assel II ordentlich in die Hose gegangen ist, wartet nun mit der Partie beim Titelaspiranten TuS Harsefeld (Sa., 16 Uhr) der nächste dicke Brocken auf das Team von Christian Ahlers-Ceglarek.

Änis Souaifi erstmals spielberechtigt

„Wir wissen natürlich um die Qualitäten der Harsefelder, die sich zudem noch einmal ordentlich verstärkt haben. Daher bedarf es schon einer gehörigen Steigerung in unserem Spiel, wenn wir dort bestehen wollen. Zum einen müssen wir unsere Chancen besser nutzen und zum anderen vor allen Dingen besser verteidigen“, hat „Zecke“ gegen Ahlerstedt in erster Linie die Konterabsicherung nicht gefallen. „Trotzdem war jetzt auch nicht alles so schlecht, wie es das Ergebnis auf den ersten Blick vermuten lässt. Vor allen Dingen mit der ersten Halbzeit war ich durchaus zufrieden. Daran gilt es anzuknüpfen.“ In Harsefeld kommt es für die Uphuser, die erstmals auch Änis Souaifi einsetzen können, zu einem schnellen Wiedersehen mit Jonathan Bondombe-Simba. Ursprünglich wollte sich der Uphuser Offensivespieler eigentlich Oberligist Bornreihe anschließen, ehe er nun doch Harsefeld seine Zusage gegeben hat. kc