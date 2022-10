0:3 – Ahlers-Ceglarek fällt vernichtendes Urteil

Auch Uphusens Artur Bondar (links) vermochte keine großen Akzente gegen Lüneburg zu setzen.

Die Liste der enttäuschenden Auftritte des TB Uphusen – sie ist um ein Kapitel reicher. Im Heimspiel gegen den MTV Treubund Lüneburg ließen die Gastgeber alles vermissen und kassierten eine völlig verdiente 0:3 (0:1)-Niederlage.

Uphusen – Ein Ergebnis, an dem Christian Ahlers-Ceglarek extrem zu knabbern hatte. Nicht von ungefähr begab sich der TBU-Trainer nach dem Ende auch auf direktem Weg in die Kabine. Aus Selbstschutz, wie „Zecke“ eingestehen musste. Zurück auf dem Platz war es jedoch vorbei mit der Zurückhaltung. „Ich habe mich bislang immer schützend vor die Mannschaft gestellt. Aber mit welcher Arroganz hier einige über den Platz laufen – das geht gar nicht. Langsam nehme ich das auch persönlich. Das war eine blutleere Vorstellung. Und mit so einer Leistung stehen wir völlig zurecht da unten“, nahm Ahlers-Ceglarek kein Blatt vor den Mund. Und erst einmal in Fahrt, legte Uphusens Trainer sogar noch nach. „Bei 60 Prozent der Spieler reicht das Niveau einfach nicht für die Landesliga. Das muss einfach mal gesagt werden. Aber ich habe ja keine Alternativen“, machte „Zecke“ aus seinem Frust kein Geheimnis. Aber das war beileibe noch nicht alles, was Uphusens Trainer auf die Palme brachte. „Nein, zu allem Überfluss sind nicht mal alle pünktlich da, oder lassen sich am Abend vorher auf dem Freimarkt noch eine reinhauen. Unfassbar.“

Nach dem Sieg in Hedendorf wollten die Gastgeber nachlegen. Doch davon war von Beginn an nichts zu sehen. Im Gegenteil. Ein geordneter Spielaufbau – Fehlanzeige. Auch das Zweikampfverhalten war nicht existent, sodass jeder zweite Ball bei den Gästen landete. Folgerichtig ließ die kalte Dusche auch nicht lange auf sich warten. Nach einem Ballverlust fühlte sich kein Uphuser für Leo Grams zuständig und der Lüneburger kam aus 20 Metern unbedrängt zum Schuss – 0:1. „Was wir für Gegentore kriegen, das ist nicht einmal kreisligareif“, schüttelte Ahlers-Ceglarek nur mit dem Kopf. Da Zielspieler Hugo Magouhi, der nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, völlig in der Luft hing, lief bei den Arenkampkickern in der Offensive nicht viel zusammen. Für Gefahr sorgte lediglich ein Schuss von Sedat Yücel (30.). In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste nach einer Uphuser Ecke und einem schnell vorgetragenen Konter durch Nick Hauke auf 2:0 (62.). Die Entscheidung nur wenig später nach dem gleichen Muster. Wieder wurden die Lüneburger nach einem Ballverlust zu einem Konter eingeladen und der eingewechselte Ilian Demir machte mit dem 0:3 (73.) den Deckel drauf. Danach gingen die Köpfe der Uphuser endgültig nach unten.