6:0 – Chris Quiring gibt U18 des TSV Etelsen früh Sicherheit

Traf per Hattrick für Etelsen: Jannik Barkau. Archiv © häg

Die A-Junioren (U 18) des TSV Etelsen mischen weiter oben mit in der Landesliga. Eintracht Leinetal schickte die Elf von Trainer Malte Güers mit einer 0:6-Packung nach Hause.

Etelsen – Auch in dieser Begegnung bekamen die Gastgeber gegen den passiven Kontrahenten das Spiel sehr schnell unter Kontrolle und gingen früh durch Chris Quiring (6.) 1:0 in Führung. „Das war natürlich wichtig, mit Rückenwind in die Partie zu gehen und noch mehr Sicherheit zu gewinnen“, sah der Übungsleiter seine Elf stark aufspielend.

Jannick Barkau gelingt Hattrick

Einmal mehr war es Goalgetter Jannick Barkau, der mit einem lupenreinen Hattrick dem Spiel seinen Stempel aufdrückte und das Ergebnis bis zum Seitenwechsel entscheidend auf 4:0 hoch schraubte.In Hälfte zwei erhöhten die Hausherren nochmals die Intensität und machten das halbe Dutzend durch Tor von Nuno Seeger (47.) und Mika Rudel (60.) voll. „Das war wieder ein gutes Ergebnis und ein weiterer wichtiger Schritt für uns“, lobte Güers die Entwicklung seines Teams. dre