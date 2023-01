Schwimmen: Chris-Carolin Weiß und Mitja Ebeling vom TSV Achim glänzen

Teilen

Starkes Duo: Chris-Carolin Weiß und Mitja Ebeling. © Privat

Erfolgreicher Start in 2023 für Chris-Carolin Weiß und Mitja Ebeling: Bei den Bezirksmeisterschaften der Langen Strecken in Lüneburg gewannen die beiden Schwimmer des TSV Achim alle Rennen in ihren Jahrgangswertungen.

Achim – Lange Strecken beim Schwimmen sind 800m und 1500m Freistil sowie 400m Lagen. Das Duo konnte mit den Leistungen äußerst zufrieden sein.

Mitja Ebeling auch in offener Wertung top

Sowohl Chris-Carolin Weiß (Jahrgang 2006), als auch Mitja Ebeling (Jahrgang 2007) starteten auch noch in den offenen Wertungen, wo sie ebenfalls überzeugten. Mitja wurde über 800m Freistil in persönlicher Bestzeit auch dort Erster. Chris-Carolin ging zweimal ins Wasser: Über 400m Lagen wurde sie Zweite in persönlicher Bestzeit. Über 800m Freistil schlug die Achimerin als Dritte in Saison-Rekordzeit an.