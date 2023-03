TBU: Rasho Chicho am langen Pfosten hellwach - 1:0

Von: Frank von Staden

Jubelte mit Vehemenz nach seinem so wichtigen 1:0-Siegtreffer in Elstorf: Uphusens Rasho Chicho. Archi © Hägermann

Durch einen 1:0-Erfolg beim TSV Elstorf sammelte Fußball-Landesligist TB Uphusen wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Uphusen – Nicht schön gespielt, wenig Struktur erkennen lassen, dennoch durfte Fußball-Landesligist TB Uphusen am Sonntag im Kellerduell der Tabelle beim TSV Elstorf einen ganz wichtigen 1:0 (0:0)-Sieg feiern und verließ damit vorerst einmal wieder die Abstiegszone. Das Tor des Tages erzielte in der Schlussphase einer hart umkämpften Partie der eingewechselte Rasho Chicho, der am langen Pfosten lauernd eine Hereingabe von Justin Schmidt über die Linie beförderte.

„Nein“, stellte nach dem Abpfiff Uphusens derzeit rotgesperrter Routinier Dennis Janssen nüchtern fest, „ein Spiel für Fußballästheten war es nun wirklich nicht. Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse war ein vernünftiges Passspiel kaum möglich. Lange Bälle waren da angesagt. Teilweise war es furchtbar! So war es dann über weite Strecken ein total zerfahrenes Spiel. “

Und in dem hatten die Hausherren ein Chancenplus. Vor allem in der Anfangsphase der zweiten Hälfte musste Uphusens Keeper Benjamin Schimmel zwei-, dreimal in höchster Not klären, einmal landete das Sportgerät am Pfosten. Ansonsten spielte sich vieles zwischen den Strafräumen ab, entsprang doch einiges dem Zufall. „Wir hatten letztlich mehr Ballbesitz, daraus machen konnten wir aber erst etwas, als sich ein Elstorfer die Gelb-Rote Karte einhandelte“, so Janssen, der erst einen vielversprechenden Konter durch Chicho sah und dann den entscheidenden Treffer kurz vor Schluss (81.), der aus einem Einwurf resultierte. Den schnappte sich Justin Schmidt und legte den Ball mustergültig auf Chicho, der aus wenigen Metern einschob. vst