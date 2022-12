Cheerleading: Mädchen aus Hülsen im Vizemeister-Team

Von: Christel Niemann

Freude über den Vizetitel: Das Nordish CheerProject mit den Mädchen aus Hülsen und Benefeld bestach bei seiner Premiere in Lemgo. © privat

Sie stehen nicht im Rampenlicht und bieten trotzdem Höchstleistungen: Die Cheeleader-Mädchen vom SVV Hülsen glänzten sogar bei ihrer German-Masters-Premiere - mit den Freundinnen aus Benefeld-Cordingen holten sie als Team Nordish CheerProject den Vizetitel in der Kategorie Junior Allgirl Level 1.

Hülsen – Durch die Luft wirbelnde, Salto schlagende oder sich um die eigene Achse drehende Mädchen im sportlichen Dress. Menschliche Pyramiden, die sich blitzschnell konstruieren und ebenso schnell wieder auflösen. Oder artistische Hebeübungen, die die Top-Sportlerinnen scheinbar mit Links zeigen. So in etwa kann man die Darbietungen der Sportlerinnen im Nordish CheerProject – eine Kooperation der Sportvereine SVV Hülsen und SG Benefeld-Cordingen – beschreiben, die bei den German Cheer Masters in Lemgo hinter „Sharks INTACT“ vom VBT Fallersleben den Vizetitel holten.

Meistens ist beim Cheerleading die Rede von einer Randsportart, was jedoch unfair ist. Denn auch Sportler, die nicht regelmäßig im Rampenlicht stehen, sind top. Die Mädels im Nordish CheerProject haben das eindrucksvoll gezeigt und bewiesen, dass die Aktiven aus Hülsen und Benefeld zusammenfügt ein wahres Dream-Team sind. Für sie war es sogar eine Premiere nach Maß. Das 19-köpfige Junior Cheerleading Team hatte nämlich erstmals an den German Cheer Masters teilgenommen.

Erst seit August gemeinsam im Training

Die 20 Mädchen und jungen Frauen im Alter von 12 bis 16 Jahren trainieren erst seit August zusammen und waren entsprechend aufgeregt. Wochenlang wurde intensiv an Grundlagen, Technik und Choreografie geübt, sodass jede Athletin mindestens einmal an ihre persönlichen Grenzen gekommen ist. Und das Ergebnis spricht für sich – ein Senkrechtstart von 0 auf Platz 2 in einem erfahrenen Starterfeld von sechs Teams in der Kategorie Junior Allgirl Level 1. „Die Mädchen konnten durch Sauberkeit und Sicherheit punkten“, wie Trainerin Stefani Schade aus Benefeld erklärt.

Doch was ist Cheerleading überhaupt? Es besteht aus den sportlichen Elementen Turnen, Tanz, Sprüngen, akrobatischen Stunts und Pyramiden, die miteinander verbundene Stunts sind. „Das alles gut verpackt wird in einer dynamische Choreografie zu kraftvoller Musik mit viel Ausstrahlung präsentiert“, so Schade.

Mi-Ji Roth kümmert sich um alle Belange

Und was macht dieses Team noch besonders? Mi-Ji Roth vom SVV Hülsen, die alles komplett organisiert, sich um sämtliche Belange kümmert und sich selbst gerne als Mädchen für alles bezeichnet. Alle sind in den vergangenen Monaten zu einer echten Gemeinschaft zusammengewachsen, aus Fremden sind Vertraute und sportliche Partnerinnen geworden, die sich nahezu blind aufeinander verlassen können. Trainerin Schade: „Nach der langen Zeit coronabedingter Entbehrungen ist diese soziale Dynamik, die hier entstanden ist, unfassbar wertvoll und motivierend.“

Cheerleading vereint Rhythmus mit Akrobatik und Athletik mit Anmut. Alles ist eng miteinander verbunden.

Trainiert wird das Team von ihr und Co-Trainerin Stella Weigel vom SVV Hülsen. Auch hier sei eine Traumkooperation entstanden, die auf jeden Fall weiter geführt werde. Und was sagen die am Erfolg beteiligten Hülsener Cheer-Mädels Milli Truffel, Maya und Emilia Roth, Lisa Schmidt, Ike Wübber und Jolina Heinik, die am Tag nach dem großen Erfolg schon wieder in der Schulsporthalle mit Stella Weigel trainierten? „Der Sport ist mega-anstrengend, eine große Herausforderung. Und es ist schade, dass Cheerleading gemeinhin sehr unterschätzt wird“, so die Mädchen unisono. Emilia Roth meint: „Cheerleading vereint Rhythmus mit Akrobatik und Athletik mit Anmut. Alles ist eng miteinander verbunden.“

Erstaunlich, dass die Gruppe auch auf die soziale Komponente ihres Sports zu sprechen kommt. „Beim Cheerleading wird auch das menschliche Miteinander gestärkt. Man muss sich nämlich unbedingt aufeinander verlassen können. Anders könnten die spektakulären Figuren ja gar nicht entstehen.“ Ganz nebenbei lerne man auch noch, sich unterzuordnen – und auch wenn beim Training hin und wieder mal ein hartes Kommando falle, sei sogar das gut. Kurz gesagt: Beim Cheerleading ist jede für jede da. Extrawürste werden keine gebraten.