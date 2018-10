Rudern: Verdenerin glänzt beim Baltic-Cup

Verden - Riesen-Erfolg beim Baltic-Cup: Charlotte Hoffmann vom Verdener Ruderverein und Pia Lüsse vom Vegesacker Ruderverein fuhren Gold auf der 500 m-Strecke und Silber auf der 2000 m-Strecke ein. VRV steht für die Kurzbezeichnung ihrer Stammvereine und ist nicht das Einzige, was die beiden 16-Jährigen verbindet.

Charlotte und Pia waren nach ihren seht guten Saisonleistungen vom deutschen Ruderverband für den Baltic-Cup in Polen im Zweier ohne Steuerfrau nominiert worden. Der gehört zu den technisch anspruchsvollsten Bootsgattungen. In der Regie des Verdener Trainers Ulrich Wiebe blieben gerade einmal acht Wochen Zeit, um sich auf die internationale Regatta in Kruszwica vorzubereiten. Mit Bravour ist den Ausnahmetalenten ihr erster Auftritt im Trikot des Junioren-Nationalteams gelungen.

Trotz kalter Temperaturen und nicht zu unterschätzenden Windverhältnissen konnten Charlotte und Pia ihr Boot gegen die Rivalen aus Polen, Litauen sowie Dänemark mit kraftvollen und sauberen Schlägen über den 2000 Meter-Bahn schieben. Es fehlten zum Schluss nur wenige Sekunden zum Sieg. Hinter Polen kam das deutsche Boot zu Silberlorbeeren.

Gegen die gleichen Teams ging es am zweiten Tag auf die 500 Meter-Strecke. Die Deutschen wollten hier noch einmal richtig angreifen, um ihre Stärke auch auf der kurzen Distanz zu demonstrieren. Im Vorlauf lagen sie noch knapp eine Sekunde zurück, drehten den Spieß im Finale aber um und siegten mit einer Bootslänge Vorsprung, in der Zeit von 1:48 Minuten vor Polen und Dänemark. „Mit der Goldmedaille um den Hals kann man die Anstrengungen der Vorbereitung der letzten Wochen schnell vergessen“, so Charlotte. „Wir sind total glücklich über unseren Erfolg und richtig heiß auf die nächste Saison,“ ergänzt Pia.

Beide Athletinnen gehen jetzt ein paar Tage in die verdienten Herbstferien. „Ab Mitte Oktober starten wir mit der Saisonvorbereitung fürs nächste Jahr. Gemeinsam mit der Kinder- und Jugendabteilung des Verdener Rudervereins wird ein strammes Trainingsprogramm absolviert. Es stehen erste Sichtungstests an, Charlotte soll hier bestens für ihre weitere Ruderkarriere vorbereitet werden“, so Uli Wiebe. Für die beiden Juniorinnen war die Teilnahme am Baltic-Cup der bisherige Höhepunkt ihrer Laufbahn. Aber das Hauptziel, die Teilnahme an der Junioren WM 2019 in Tokio, haben beide klar fokussiert.