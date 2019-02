SG Achim/Baden mit Chancenwucher in Perfektion - 17:26

Achim/Baden - Von Kai Caspers. In der 46. Minute ließ Tobias Naumann seinen Emotionen freien Lauf. Wütend hämmerte der Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden seine Fäuste gegen die Hallenwand und schrie seinen gesamten Frust heraus. Auslöser war ein vergebener Tempogegenstoß von Michele Zysk. Nicht der einzige in der Partie gegen den VfL Fredenbeck, die am Ende deutlich mit 17:26 (9:12) verloren ging.

„Unfassbar, was wir heute verworfen haben. Acht Tore in der zweiten Hälfte - das ist indiskutabel. Aber das passte zum Gesamtbild, denn nach dem Wechsel haben wir uns das Spiel komplett aus der Hand nehmen lassen“, war Tobias Naumann die Enttäuschung nach dem schwachen Auftritt ganz deutlich anzuhören. Zumal bei seinem Team mit zunehmender Dauer auch immer mehr die Köpfe nach unten gingen. „Wenn man vorne nichts trifft, muss man das Ding dann hinten holen. Aber auch das ist uns nicht gelungen“, erklärte SG-Routinier Florian Block-Osmers in Anbetracht von 25 (!) Fehlwürfen. Auch wenn beide Teams mit der fehlenden „Backe“ zu kämpfen hatten, durfte das auf Seiten der SG nicht als Ausrede für sechs vergebene Gegenstöße und zwei nicht genutzte Siebenmeter gelten. „Das war ein Start-Ziel-Sieg. Verdient haben wir ihn uns aufgrund der starken Deckung und einer sehr guten Leistung unseres Torhüters“, war das für VfL-Trainer Florian Marotzke der entscheidende Unterschied.

Schon in der Anfangsphase wurde schnell deutlich, dass es auf Seiten der SG an der nötigen Feinjustierung im Abschluss fehlte. Noah Dreyer per Siebenmeter. Michele Zysk per Gegenstoß oder Jannis Jacobsen frei von Außen - kein Wurf wollte ins Tor. Daher dauerte es auch bis zur siebten Minute, ehe Marvin Pfeiffer die Torflaute beendete - 1:3. In der Folge wurde es jedoch nicht besser. Zwar setzten auch die Gäste einige Bälle deutlich über den Kasten, doch zur Pause führte der VfL mit 12:9. Mit Beginn der zweiten Hälfte rückte Olaf Sawicki bei der SG für Bastian Meinken zwischen die Pfosten und führte sich mit zwei Paraden glänzend ein. Das hätte eine mögliche Signalwirkung sein können. Wurde es aber nicht. Denn die katastrophalen Abschlüsse setzten sich beim Naumann-Team nahtlos fort. Daher hatte der VfL in der Folge auch leichtes Spiel und setzte sich nach dem 17:14 (41.) binnen sechs Minuten vorentscheidend auf 21:14 ab.

SG: Meinken, Sawicki - Block-Osmers (2), Borchert, Jacobsen (2), Wolters, Zysk (2), Windßus (5), Fastenau (1), Pfeiffer (4/1), Meyer, Dreyer, Balke, Schmidt (1).