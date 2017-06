Cevin Chan zeigt auch in Flachrennen sein Können

Rennstall Nienstädt trumpft in Köln auf

+ Cevin Chan

Verden - Beim gemischten Galopp- und Trabrenntag in Rastede zeigte der mehrfache deutsche Hindernischampion Cevin Chan (Blender), dass er auch in Flachrennen sein Fach versteht. Chan stieg dort dreimal in den Sattel und gewann alle drei Rennen. Trainer Pavel Vovcenko (Achim-Bollen) war in Rastede zwei Mal siegreich.